Литературная премия «Ясная Поляна» завершила прием заявок на 21-й литературный сезон

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, подвели итоги приема заявок на 21-й литературный сезон. Сбор заявок проходил на сайте премии. В общей сложности было подано более 150 заявок. Номинаторами выступили издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет.

Литературная премия «Ясная Поляна» отмечает выдающиеся художественные произведения в двух основных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература».

«Современная русская проза» — отмечает книги, изданные после 2021 года, которые определяют круг современных литературных тенденций. Лауреатами в этой номинации в последние годы становились Дмитрий Данилов, Герман Садулаев, Евгений Чижов, Сергей Самсонов, Ольга Славникова, Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин. Длинный список номинации «Современная русская проза» будет объявлен жюри в мае 2023 года.

Номинация «Иностранная литература» награждает зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык. Длинный список этой номинации формируется экспертами: литературными критиками, переводчиками и издателями.

«Премиальный сезон “Ясной Поляны” переходит в активную фазу чтения. Прием заявок закрыт. В номинацию “Современная русская проза” поступило свыше 150 книг. Из них будет отобран сначала длинный список, который мы объявим уже в мае. В этой кропотливой работе по отбору книг в длинный список членам жюри, уже по сложившейся традиции, будут помогать выпускники Школы критики имени В. Я. Курбатова. В этом году это Марина Битокова (Нальчик), Евгений Кремчуков (Чебоксары), Анна Нуждина (Саров), Иван Родионов (Камышин, Волгоградская область), Анна Токаренко (Москва), Мария Тухто (Краснодар). Мы очень доверяем вкусу этих молодых критиков и обязательно учтем их мнение при определении тех авторов и произведений, которые продолжат борьбу за премию “Ясная Поляна” в этом году», — отметил Владимир Ильич Толстой, председатель жюри, советник президента РФ по культуре и искусству.

«Не раз подмечал удивительное: в самых разных текстах, написанных плюс-минус в одно время, можно уловить нечто общее. Особенно остро это чувствуется, когда вычитывашь тексты на премию “Ясная Поляна” — мы с коллегами из Школы критики им. В. Курбатова второй год подряд по мере сил помогаем основному жюри в этом нелегком, но важном деле. В этом году тексты разные и направлены к социуму, к человеку. Русская литература снова, как и много лет назад, “идет в люди”. И это обнадеживает», — прокомментировал Иван Родионов, член рабочей группы премии и участник Школы литературной критики им. В. Я. Курбатова.

В 2023 году премия «Ясная Поляна» впервые выберет лауреата, внесшего особый вклад в развитие отечественной литературы, в номинации «Личность».

Также, в 2023 году в премию включена новая номинация — «Пропущенные шедевры». Эта номинация будет отмечать произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора. Длинный список этой номинации также формируется экспертами. Премия будет вручаться переводчику текста на русский язык.

В рамках премии также вручается специальный приз компании Samsung «Выбор читателей». Обладателем приза — поездки в Южную Корею — становится автор произведения, набравшего наибольшее количество голосов по результатам читательского интернет-голосования.

Премия «Ясная Поляна» — крупнейшая литературная премия России. Призовой фонд премии составляет 6,7 миллионов рублей.

Распределение призового фонда среди лауреатов в 2023 году:

Лауреат в номинации «Современная русская проза» получает 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей;

Номинация «Иностранная литература» состоит из двух частей: 1 миллион 200 тысяч рублей получает зарубежный писатель, 500 тысяч рублей — переводчик книги на русский язык;

Лауреат-переводчик номинации «Пропущенные шедевры» получает 250 тысяч рублей. Издательство, выпустившее книгу, получает специальный диплом.

Лауреат номинации «Личность» получает 250 тысяч рублей.

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