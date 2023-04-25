Михаил Врубель и неорусский стиль: интерьерная коллаборация на «Арт Москве»

На 20-й юбилейной ярмарке искусства «Арт Москва» независимые художники, студии и производители предметов интерьера представили коллаборацию, куратором которой выступила Елена Иванова, дизайнер и основательница проекта Two Interior. Эту концептуальную коллекцию интерьерных объектов можно было увидеть во время выставки с 19 по 23 апреля на стенде D21 в Гостином Дворе.

Отправная точка коллаборации — творчество Врубеля и его вклад в живопись и интерьерный дизайн. Под влиянием художника развивался неорусский стиль и вкус аристократии к арт-объектам, вдохновленным русской культурой и образами из сказок.

Первый участник коллаборации — проект «Связь времен» от компании «Я Group» Руслана Глянцева с камином ручной работы «Микула Селянинович и Вольга Святославович», стилизованным под майолику. В 2022 году этот арт-объект показывали в Новой Третьяковке на выставке Михаила Врубеля, а сейчас его можно купить для оформления своей квартиры или усадьбы. Герои русских былин и сказок, узнаваемый стиль и гамма художника в декоре, год работы технологов, резчиков и мастеров росписи — камин по-настоящему завораживает.

Правую стену занимает рельефное панно «Изысканность» Дарьи Русских — художницы с мультидисциплинарным бэкграундом, которая сочетает классический рисунок, абстракцию, phygital art с AR-эффектами. Ключевыми в ее работе становятся текучие объемные линии, свойственные для неорусского стиля в целом, и отсылка к почти неуловимым магическим женским образам Врубеля. «Мне интересны линии в абстракции. И когда ты смотришь на них, кажется, что они такие же пластичные и чувственные как тело женщины», – комментирует Дарья.

Природные элементы в неорусском стиле и творчестве Врубеля занимают огромное место — как полноценные герои картин, орнаменты в интерьере и костюме. Для коллаборации арт-директор концепт-стора «Предметы» Мадина Гумерова выбрала напольный свет Flower Lamp by Shalidesign — абстрактное прочтение цветочных мотивов неорусского стиля. Дополняют экспозицию стулья 61° — 38° KARGOPOL бренда ARCHIPÉLAGO с силуэтом, напоминающим традиционный кокошник из Каргополя. Название изделия — координаты этого старинного русского города.

Трудно представить себе интерьер в начала ХХ века без тахты, или оттоманки — так ее называли в Российской империи. Студия Zapazuha, партнер дизайн-студии «Предметы», интерпретировала этот объект и придумали «Антитахту П-1»: в отличие от первоисточника, на этом предмете интерьера можно не только красиво лежать, но и комфортно спать и долго читать. В духе последнего Salone del Mobile в Милане, дизайнеры отказались от острых углов и использовали трендовый оттенок для своего объекта.

Страсть к необычным изделиям из дерева и естественным текстурам природы — еще одна черта неорусского стиля. Этим направлением вдохновлялись дизайнеры производителя премиальных напольных покрытий FiNEX. В экспозиции они покажут классическую укладку паркета Террено New (brushed) с натуральным рисунком дерева на каждой доске.

Для того, чтобы соединить все объекты коллаборации в неорусском стиле, для декора стенда Елена Иванова предложила кураторское решение в духе режиссера Уэса Андерсона. Как конструктор, в своих фильмах он собирает элементы разных эпох, а объединяющим элементом становится перекличка цветов. Так, основными акцентами в оформлении стенда стали оттенки алого, зеленого, синего и несколько пастельных тонов. Концептуально кураторская задумка связывает разные эпохи — ручную работы и промышленное производство, русский усадебный быт и современные тренды в дизайне.

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