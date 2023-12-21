Выставку «Иконы-складни Императорской семьи» представили в Музее им. Андрея Рублева

Предметы, принадлежавшие членам семьи Романовых, имеют авторскую иконографию, выполнены поставщиками Императорского Двора, показывают достижения технологий ювелирного производства, являются шедеврами живописи и декоративно-прикладного искусства. Представители династии получали их в качестве памятных подарков по случаю появления на свет новорожденных младенцев, совершеннолетия, - события частной жизни семьи Романовых выходили за рамки обычных семейных торжеств.

На выставке представлены складни из частных собраний. Первый создан по случаю рождения (в первый год жизни) великого князя Николая Константиновича Романова, старшего ребенка великокняжеской четы Константина Николаевича, внука императора Николая I, и Александры Иосифовны. Иконы складня были написаны известным придворным иконописцем В.М. Пешехоновым, оклад выполнен ювелирной фирмой Сазиковых. Складень хранился в семье потомков великого князя по линии его супруги Дарьи Елисеевны Часовитиной.

Складень с образами святых Николая Чудотворца, князя Александра Невского и Марии Магдалины на оборотной стороне имеет памятную надпись о том, что был подарен наследнику цесаревичу Николаю Александровичу (будущему императору Николаю II) от охраны московского мещанского общества в мае 1886 года. Он выполнен в мастерской Поставщика императорского двора И.П. Хлебникова. Третий складень выполнен в мастерской Мишуковых по случаю празднования 300-летия Дома Романовых, по иконографии показывает патрональных святых правящей династии.

С рождением цесаревича Алексия связан складень, подаренный венценосным родителям – императору Николаю II и императрице Александре Феодоровне – настоятелем и братией Троице-Сергиевой лавры. Создавшие его художники и ювелиры были выдающимися мастерами своего времени. На выставке также будет представлена шитая икона из собрания Музея им. Андрея Рублева, также созданная по случаю рождения у царствующей четы долгожданного наследника.