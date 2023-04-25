Вера Лихачёва – женщина, подарившая Марокко русский классический балет

В Доме русского зарубежья представлена выставка о Вере Лихачёвой (1910 – 2004), учившейся танцу у примы-балерины Мариинского театра Санкт-Петербурга Александры Фёдоровой. Вера Лихачёва родилась в Витебске, в семье юриста Петра Якоби. Позже в её жизни были годы премьерства в Латвийской национальной опере Риги, недолгое пребывание в Германии и… Марокко.

В Рабате Вера Лихачёва открыла балетную школу. Ее спектакли, которые год от года обретали всё больший профессионализм, становились настоящим событием. Балету у Веры Лихачёвой обучалась младшая дочь султана Мухаммеда V. Известная балерина привлекала работе Ростислава Сазонова и Владимира Жедринского. Их работами можно полюбоваться в зале выставки, как и фотографиями с видами Марокко, газетными вырезками, афишами, программами.

Одалиска в «Корсаре», Одилия в «Лебедином озере», Зарема в «Бахчисарайском фонтане», – партии Веры Лихачёвой. С её приездом в Марокко узнали и увидели красоту русского классического танца.

До 30 июня 2023.

Марина АБРАМОВА

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