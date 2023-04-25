В Музее Победы покажут более 100 наград стран антигитлеровской коалиции

25 апреля в Музее Победы откроется выставка «Награды Победы». Событие приурочено к 78-й годовщине Победы. Экспозиция предоставлена Музеем истории Индустриального района города Перми ДОЦ «Рифей». Раритеты этого музея впервые будут показаны в Москве.

Посетители увидят более 100 наград стран – участниц Второй мировой войны. «Вторая мировая война была самым масштабным военным конфликтом в истории человечества. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, на просторах четырех океанов. Наши посетители увидят ордена и медали, которые вручали солдатам и офицерам, сражавшимся против гитлеровской Германии и милитаристской Японии, а также героям антифашистского сопротивления», - отметили в Музее Победы.

В выставку войдут награды 20 стран – СССР, США, Великобритании, Франции, Китая, Монголии и многих других. Гости Музея Победы также узнают истории самих наград и о судьбах тех, кому эти медали и ордена были вручены.

Выставка организована при поддержке Гранта Мэра Москвы в рамках сразу двух проектов Музея Победы – историко-документального проекта «Война: день за днем» и Международного проекта «Территория Победы». Новая экспозиция будет работать до 12 июня 2023 года.

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