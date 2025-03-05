Mika.BG – новое имя рэп-сцены

Mika.BG (Амир Богатырёв) — новый молодой артист рэп-сцены. Ему всего 16, но он уже получил свою первую фан-базу и сотню тысяч прослушиваний на первом треке. Однако не только в музыке скрывается талант исполнителя. Ещё с детства Амир посвятил себя спорту и является профессиональным боксёром, с большим багажом достижений и статусом спортсмена в составе сборной России.

– Твой отец эстрадный артист Руслан Богатырёв. В каком-то роде ты повторяешь его судьбу. У тебя такие же увлечения боксом и музыкой. Ты перенял это от него или так сложилось само по себе?

– Я не считаю, что повторяю судьбу папы, ведь его судьба как музыканта, как и моя, складываются и по сей день. Да, мой отец во многом вдохновил меня на создание музыки и сделал для меня все что бы я создавал собственный качественный контент, но ничего бы не получилось без личного желания. Также и со спортом.

– Отец помогает тебе с творчеством? Работаете ли вы вместе над созданием треков?

– Да, мы с отцом часто работаем вместе и вкладываем совместные усилия, для качественного звучания.

– Почему выбрал именно рэп жанр, а не рок или поп, например? Поёшь ли ты и есть ли у тебя музыкальное образование?

– Честно, не могу сказать почему именно этот жанр. Проще говоря просто нравится это, как делать, так и слушать. А насчет музыкального образования мы с отцом думали, но пока у меня его нет.

– Следишь ли ты активно за рэп сценой? Кто твои любимые рэп артисты и с кем бы тебе хотелось выпустить совместный трек в будущем?

– Слежу активно, но не могу выделить кого-то конкретно. Насчет совместной работы тоже еще не думал, если вдруг появится возможность я был бы рад с кем-нибудь поработать из новых ребят. Сейчас пока делаем совместные треки с моим другом.

– Как тебе удаётся совмещать учёбу, спорт и музыку вместе? Хватает ли времени?

– На самом деле все дело в желании, я тренируюсь два раза в день и с перерывами между тренировками посвящаю время музыке, есть желание – есть и результат.

– Ты профессионально занимаешься боксом? Как давно ты посвятил себя этому виду спорта?

– Да, я занимаюсь профессионально уже около 8 лет и посвятил этому виду спорта все свое детство, достиг немалых результатов, но все равно стремлюсь к большему, так как это не предел.

– Чего уже удалось достичь в спортивной карьере?

– Являюсь финалистом первенства России среди юношей 15-16 лет в городе Осташков, так же финалист всероссийских соревнований памяти Аксенова, победитель первенства Южного федерального округа и неоднократный призер первенства Южного Федерального округа и неоднократно входил в состав сборной России.

– Чтобы ты пожелал молодым ребятам, кто ищет себя или не уверен в своих силах?

– Верить в себя и работать, много и очень усердно, через боль и пот! Боль — временна, триумф – вечен!