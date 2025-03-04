Саша Кругосветов: «Линия сражения добра со злом проходит через сердце каждого человека»

В издательстве «АСТ» вышла новая книга петербургского писателя Саши Кругосветова «Драконово семя». В книгу вошли избранные рассказы и повести, герои которых живут в разные эпохи, но всех их объединяет столкновение с проявлениями зла в мире. Удастся ли героям книги выйти победителями из этой схватки или они проиграют? Об этом и многом другом состоялся разговор с Сашей Кругосветовым.

– Ваша новая книга, сборник рассказов, называется «Драконово семя». Почему именно так? Драконово семя – это кто или что?

– Царь Колхиды Ээт определил Ясону тяжелейшее испытание: запрячь в плуг изрыгающих пламя быков Ареса, вспахать поле и засеять его зубами дракона. Из земли поднялись мужи в полном вооружении. Ясон последовал советам Медеи и сумел перебить их всех. В русской православной культуре дракон (в сказках – Змей Горыныч) является воплощением зла, «нечистой силы». Драконово семя – семя зла.

– Предыдущий Ваш роман «Полет саранчи» о Борисе Березовском и других фигурах 90-х был отчасти и автобиографическим, основанном на Ваших воспоминаниях об этой эпохе. Есть ли в «Драконовом семени» герой, прототипом которого послужила Ваша судьба? Или автор находится в позиции наблюдателя?

– В сборнике есть рассказы-притчи. У героев остальных рассказов были конкретные прототипы. Но ни один из рассказов не является автобиографическим. Редкий случай, но здесь автор – только наблюдатель.

– Среди героев Ваших рассказов — покушавшийся на генсека русский чеченец Хамзат-Виктор, генерал от инфантерии Николай Рузский, авторитетный предприниматель Костя-телевизионщик, путешественник во времени Шарип, юный сатанист Игнат, знаменитый боксер «железный Майк». Что объединяет этих разных героев? Есть общая тема или стержень книги?

– Тема книги – судьба людей на переломе эпох. Одни борются со злом, как они его понимают, другие сами попадают под обаяние зла и становятся его воплощением. Герои книги оказываются в особых обстоятельствах, в которых происходит столкновение добра со злом.

– Тема столкновения человека со злом — одна из центральных в Ваших книгах. Почему эта тема волнует Вас как писателя?

– Не могу с вами согласиться, что эта тема одна из центральных для меня, как литератора. Думаю, в моих книгах немало куда более духоподъемных тем: любовь, счастье, проблема нравственного выбора, полет фантазии, счастье быть отцом и любить ребенка, свобода, мужество и многие другие. Но в сборнике «Драконово семя», вы правы, главная тема: добро и зло. Почему эта тема волнует меня? Потому что линия сражения добра со злом, расположена не в полях и лесах, не в высоких кабинетах и судах – она проходит через сердце каждого человека. Добро и зло, что это такое, – тонкая, даже интимная тема; каждому приходится самому, и только самому, быть солдатом и полководцем в этом каждодневном и ежеминутном сражении. От нас самих зависит, кто в этой войне окажется в конце концов победителем.

– Сталкивались ли Вы в Вашей жизни с иррациональным проявлением зла? Смогли ли ему противостоять или проиграли?

– Мир так устроен, что встреча со злом никого не минует. Я ведь давно живу на свете. Отец прошел через ад Гражданской и Великой Отечественной войн, мы пережили ужасные 50-е и тяжелейшие 90-е…

Сталкивался ли я с концентрированным и персонифицированным воплощением зла? Когда-то мне довелось повстречаться с одаренной ведьмой-прорицательницей, неким аналогом Кашпировского и Чумака в женском обличье. Ее специфические способности и мистическую силу якобы неоднократно подтверждала и сама Наталья Петровна Бехтерева – они были лично знакомы. Даму-прорицательницу интересовали только деньги и власть, она использовала свои необычные таланты, чтобы подчинять себе людей, заставлять их работать на нее и выжимать все соки из клиентов. Я был азартен. Верил в свои силы и решился вступить с ней в рискованную игру, которая продолжалась почти полгода, и, к счастью, вышел из нее без потерь. Подробное описание этой опасной и экстравагантной дамы, а также наших непростых взаимных маневров можно найти в главе «Встреча с ведьмой» книги «Сто лет в России».

Приходилось мне неоднократно и очень близко знакомиться с деятельностью тоталитарных сект (секты Виссариона, Муна, Сахаджи йоги, мормоны, иеговисты, саентологи и многие другие), которые с использованием НЛП программировали своих адептов, разоряли, лишали личной жизни, семьи и даже здоровья. Вот уж действительно персонифицированные, идеально организованные машины для индустриального и массового оболванивания, а также духовного порабощения людей! Большинство из этих сект благоденствует в России до сих пор. Как сказал основатель дианетики и саентологии Рон Хаббард: «Хочешь обогатиться, создай свою религию». Но это уже предмет отдельного разговора.

– Известный русский философ Иван Ильин писал о противлении злу силой, но не насилием. Можете ли Вы согласится с этим?

– Проблему сопротивления злу Ильин рассматривает как одну из самых трагических проблем нравственно-религиозного опыта человека на пути его духовного развития. Попробую ответить кратко. Сопротивление злу – а как без этого прожить, как сохранить себя и свою душу, как защитить близких, страну? Один из рассказов моей книги заканчивается известной максимой: «Упасть, чтобы подняться, потерять, чтоб обрести». Да, для этого нужны силы. Иногда требуется сделать то, что выше твоих сил. Процитирую Киплинга (лучше не скажешь): «Останься прост, беседуя с царями, /Будь честен, говоря c толпой; /Будь прям и тверд с врагами и друзьями, /Пусть все в свой час считаются с тобой. /Наполни смыслом каждое мгновенье, /Часов и дней неуловимый бег, — /Тогда весь мир ты примешь как владенье, /Тогда, мой сын, ты будешь Человек!»

– История Игната из рассказа «Драконово семя» имеет в основе реальные события? Несмотря на авторскую ремарку «все персонажи выдуманные», сквозь ткань рассказа проступает правда жизни и характеров.

– Мой литературный герой Игнат похож на реального мальчика-сатаниста, который в 2018-м сжег любимую мною, изумительно красивую деревянную Кондопожскую церковь, его ближайший друг Моргенрот, он же – Алик Макаренко, другой персонаж рассказа, – на реального и довольно известного петербургского, весьма недалекого блогера и позера, как бы тоже сатаниста. Действие рассказа происходит в Петрозаводске, где в 2000-е и 2010-е юными сатанистами было совершено несколько ужасающих кровавых преступлений. Таков примерно фактографический фон этой трагической истории. Общий же сюжет рассказа придуман автором без использования реальных прототипов, хотя прототипы и аллюзии, по большому счету, есть всегда.

– Максим Замшев в рецензии на «Драконово семя» отмечает, что Вам как писателю свойственная постмодернистская игра. Считаете ли Вы себя наследником традиции посмодернизма?

– Слишком уж претенциозно: «наследник традиции» – это не про меня. Если серьезно, я работаю в различных жанрах: детская сказка, публицистика, нон-фикшн, притча, стихи в прозе, реализм, фэнтези, фантастика. Использую тот стиль и те литературные приемы, которые, по моему мнению, лучше подходят для выбранного сюжета и жанра. Мы живем в эпоху постмодернизма и, естественно, приемы постмодерна находят применение в моих книгах. В некоторых, но далеко не во всех.

– Кто из писателей, работающих в жанре рассказа, оказал на Вас большее влияние?

– Из российских: Платонов, Вс. Иванов, Лавренев, Бабель, Алексей Толстой, из зарубежных: Борхес, Маркес, Буццати, Бирс, Кафка, Акутагава, Юкио Мисима. Харуки Мураками. Ну и, конечно, русская классика – Пушкин, Гоголь, люблю поздние рассказы Л. Толстова.

– Есть в планах новый сборник рассказов? Например, о Петербурге?

– О Петербурге я много писал. Сюжеты книг «Счастье Кандида», «Полет саранчи», «Клетка», «Туманные истории» неразрывно связаны с моим городом. Будут, надеюсь, еще романы, действие которых происходит в Северной столице. Сейчас готовлю новый сборник рассказов, но не о Петербурге. Это рассказы о любви, не совсем о любви и совсем не о любви. Хотя и здесь тему Петербурга мне все-таки не обойти. Думаю включить в сборник историю необыкновенной любви «небесного кровельщика» Петра Телушкина, без лесов и альпинистского снаряжения (которого тогда еще не было) в 1830-м взобравшегося на «шпиц» Петропавловского собора для ремонта креста и ангела.

Беседовал Андрей МИХЕЕНКОВ