All Star Media: «Мы за цензуру в музыке, причём очень радикальную»

Фронтмены агентства All Star Media Дмитрий Павлов и Виктор Устенко поделились своим мнением о работе музыкального бизнеса в интервью для АртМосковии. Листайте ниже, чтобы узнать больше про чек-лист успеха, цензуру, битмейкеров и работу в онлайн-реалиях.

Виктор Устенко и Дмитрий Павлов, фронтмены агентства All Star Media

– Не секрет, что все началось с организации музыкальной компании All Star Music. Расскажите, как пришла идея открыть свой лейбл?

Дмитрий Павлов: Мы с Виктором уже давно заняты в рекламном бизнесе: продвижение клипов, артистов. У каждого из нас были свои обязанности, и мы на протяжении долгого времени сотрудничали друг с другом. В один прекрасный момент поняли, что можем организовать совместное дело, которое будет подразумевать под собой дистрибьюцию треков и, как дополнение, персональное ведение артистов. Таким образом, мы решили создать музыкальную компанию, где все сосредоточено в одном месте, а уже в дальнейшем наше дело выросло до коммуникационного агентства полного цикла All Star Media.

– Поделитесь своим отношением к «цензуре» в музыке.

Виктор Устенко: Вопрос сложный, для полного ответа, на мой взгляд, необходимо сначала разобраться, что такое цензура, ведь ее в России нет.

Существует закон «О рекламе», подразумевающий, что продукт, который содержит определённый характер информации, не должен распространяться на лиц младше 18 лет. Думаю, большая проблема в нашей стране заключается в том, что это все-таки происходит. Дети и подростки с еще не окрепшей психикой, едва не устойчивой системой принципов, слушают этот контент.

Я выступаю за цензурирование, причём очень радикальное. Считаю, что артист должен нести ответственность за то, что он распространяет, так как это всегда приводит к определенным последствиям.

В какой бы семье ребенок не рос, он находится в социуме, где также получает опыт и навыки. Конечно, легче потреблять информацию, которая не требует никакой специальной подготовки, в этом и заключается вся нисходящая кривая в России. Это связано, к сожалению, с отсутствием культурного воспитания, общего вкуса, изменениями в системе образования и, конечно, с геополитическими процессами, происходящими последние 50 лет на большей части Евразии.

– Возможно, проблема заключается в несостоятельности системы фильтрации музыки? К примеру, необходимо больше развивать программу «родительский контроль».

Дмитрий Павлов: Это все есть, и оно не работает. Можно говорить про музыку, про фильмы для взрослых. Ребёнок всё же найдёт, где посмотреть.

Виктор Устенко: Дело только в воспитании, и в том, что происходит в окружающей среде. У нас есть определённые социальные перекосы, при которых культура стоит на последнем месте. Если бы не было спроса на такой простой контент, его бы и не создавали, а занимались бы музыкальной грамотой, ходили на вокал.

Сейчас даже профессия появилась – битмейкер. Однако это банальный конструктор, не имеющий к музыке никакого отношения. Если вы построите дом из Lego, вы же не будете называть себя архитектором или инженером.

– Многие считают, что это американская тенденция. Согласны?

Виктор Устенко: Нет, конечно. Самые популярные артисты в Америке – это Ариана Гранде, Джастин Бибер, Эд Ширан, их уровень даже пытаться сравнивать нельзя с русским шоу-бизнесом. Все известные треки Соединенных Штатов – это не просто скопированные семплы, как у нас. Конечно, за границей есть и такого же нелепого уровня контент, однако он не имеет большой популярности. В США есть и великолепные примеры грязного рэпа, но все же это их культура, а у нас одна пародия.

Дмитрий Павлов: У нашей компании есть мечта: найти своего «русского Эда Ширана».

– Какими качествами должен обладать начинающий артист?

Дмитрий Павлов: Для меня это, прежде всего, харизматичность. Есть огромное количество хороших исполнителей, которые идеальны с точки зрения музыки, но, к сожалению, не выделяются. Когда же все дополняет харизма, человека можно назвать артистом с хорошим потенциалом. Скажу даже больше: если человек не особо владеет вокальными данными, но при этом он очень харизматичен, у него намного больше шансов достичь успеха, особенно это касается России и стран СНГ.

Виктор Устенко: Ещё хочу дополнить: одним из самых важных качеств, на мой взгляд, является работоспособность. Можно обладать всеми вышеперечисленными чертами, однако без упорного труда ничего не выйдет. Либо надо быть просто гением.

– Есть ли определённый «план успеха», чек-лист, по которому можно работать с исполнителем, вследствие чего однозначно придет известность?

Дмитрий Павлов: Точно нет. И более того, если бы такой чек-лист существовал, то из кого угодно можно было сделать что угодно. Представьте, какой бы был ажиотаж, конкуренция и анархия!

– «Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами» – согласны с выражением?

Виктор Устенко: Абсолютно не согласен, все дело случая. Практически у всех артистов, которых знаю лично, секрет успеха – это удача.



Дмитрий Павлов: Это был ответ таланта, теперь ответ бездарности (смеётся). Моё мнение таково: помогай не помогай, если человек не хочет работать, даже при огромном таланте ничего не получится.

Если же начинающий артист будет сам стараться и работать над собой, своим имиджем и профессионализмом, то некий положительный результат ему гарантированно обеспечен.

– Как пандемия повлияла на музыкальную индустрию и ваш бизнес, в частности?

Виктор Устенко: Как я однажды сказал, пока все наращивали жиры, мы качали мышцы. Сказать честно, мы отрицательно относимся к любой форме работы, не связанной с личным общением. Для меня это крайне важно, чтобы весь рабочий процесс протекал именно в офисе. Компьютерная история, когда человек в Zoom сидит сверху в рубашке, а снизу без; одной рукой пишет, другой бутерброд доедает – это не про нас. Конечно, в период пандемии мы были вынуждены приспособиться, однако ещё раз убедились, что это абсолютно не наш формат.

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