Балерина Людмила Титова: «Очень любила и люблю свою профессию»

В репертуаре у талантливой балерины Людмилы Титовой числятся главные партии в «Лебедином озере, «Щелкунчике», «Золушке» и многих других известных постановках, а в сердце живет искренняя мечта сделать этот вид искусства визитной карточкой нашей страны. Она создала свой театр балета, но не собирается останавливаться на достигнутом успехе. О творческом пути и планах на будущее Людмила Титова рассказала в интервью.

– Людмила, начнем с детства. Как вы оказались в балете?

– В школу я пошла рано – с шести лет. До нее училась в прогимназии. Поскольку была очень худеньким ребенком, врач-хирург посоветовала для укрепления мышц пойти либо на гимнастику, либо на хореографию. Как раз при школе работал очень сильный кружок хореографии, воспитанники которого выступали на муниципальном и городском уровнях. Его вела профессиональная балерина – выпускница Московской Академии Хореографии. Когда я впервые посетила ее урок, то сперва «заразилась» самим преподавателем, а только потом хореографией. Наша наставница была молодой, носила красивые платья и украшения, тщательно следила за прической и выглядела просто настоящим воплощением женственности.

– Выбор балета в качестве будущей профессии – ваш личный выбор или воля родителей?

– Это был только мой выбор. Педагог сказала, что у меня есть способности и предложила поступать в академию хореографии.

– Учеба давалась тяжело? Все-таки балет – строгая дисциплина, которая требует порядка, выносливости и силы волы. Не все дети обладают подобными качествами.

– Учеба давалась не так уж тяжело благодаря хорошей координации, поэтому все получалось довольно быстро. Возникали, конечно, какие-то моменты, которые в результате физического роста, давались сложно, например, прыжки. К счастью, за полгода я все вернула. Особых трудностей не возникало. Очень любила и люблю свою профессию. Наверное, именно стремление быть каждый день лучше, чем вчера, позволило мне стать балериной.

– Как развивался ваш творческий путь?

– Это был очень интересный процесс. После выпуска у нас состоялось распределение, в результате которого я попала в Кремлевский балет. Довольно быстро ушла оттуда в частный театр народного артиста Украины Виктора Викторовича Смирнова-Голованова. У него работали невероятного уровня артисты. В труппу входили 55 человек, и практически все были солистами. Сюда меня и пригласили. Буквально через полгода уже танцевала сольные партии. Собственно, из-за этого решила покинуть Кремлевский балет. Когда ты еще не в пике своей физической формы, но имеешь много энергии, хочется ее направлять. Я ходила на два классических урока, бесконечно репетировала одна, на общих репетициях и с педагогами.

Хотелось танцевать как можно больше, что давал частный театр. Плюс, удалось посмотреть мир. У нас было около семи стран только за первый сезон и примерно 170-180 спектаклей. Это оказалось крайне интересно. Проработала здесь пять сезонов, а потом получила приглашение занять место менеджера и практически руководителя труппы. С 24 лет начала работать как педагог-репетитор с кордебалетом, солистами, артистами. Через пару лет стала директором, взаимодействуя с продюсерами. Также искала продюсеров из других стран с целью увеличения поездок, репертуара. Все это выходило как-то очень легко. В 29 лет у меня появился свой собственный театр.

– Какие ваши любимые классические партии? В каком образе вы получаете на сцене максимальное удовольствие?

– Мне часто задают вопрос о любимых классических партиях, но всегда отвечаю, что не могу выбрать! Каждая роль и каждый образ – новый этап и новый важнейший виток в жизни. Балет, как и любая профессия, накладывает отпечаток на каждого человека, на его окружение, мировоззрение. Каждая новая роль заставляет глубже понять своего героя. В результате ты и сам начинаешь меняться и смотреть иначе на любовь, разочарование и моменты, связанные с чувствами. Вот почему каждую свою роль считаю уникальной и волшебной для себя.

– Вы не стали останавливаться на достигнутом и открыли собственный театр. Расскажите об этом, пожалуйста.

– Когда решила создать собственный театр, стремилась сохранить наше классическое наследие и максимально показывать его миру. Для меня было и остается миссией, чтобы наш балет, наша визитная карточка, блистала в как можно большем количестве стран и театров. Еще одна важнейшая задача – приглашать интересных, молодых, заслуженных хореографов нашей страны, чтобы они могли выражаться и ставить интересные постановки. На базе своего театра мечтается иметь максимальное количество уникальных постановок. Таким образом мы сделали «Кармен» с Андреем Меркурьевым, заслуженным артистом РФ, «Дюймовочку, «Спартак» − с заслуженной артисткой и балетмейстером Ириной Лазаревой, «Золушку» − с постановкой Софьи Гайдуковой и Константина Матулевского. Это ведущие хореографы шоу Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Они уже и шоу Билана сделали, и в Воронежском театре работают, и на телеканале Культура в проекте «Большие и маленькие».

Сама Софья – уникальный талантливый человек (внучка Софьи Николаевны Головкиной – ректора Московской академии хореографии, которая нас всех безумно любила и называла «масюриками»). При ней мы поступали, учились и выпускались. Софья Николаевна, конечно, воспитала невероятное количество талантливейших людей. Сонечку Гайдукову очень люблю. Попросила сделать ее для меня «Золушку». Мы ставили каждый год кроме классического репертуара новый спектакль. К сожалению, потом наступил ковид. Пришлось пропустить пару сезонов, но даже тогда удалось поставить несколько удачных спектаклей. Потом случилась ситуация с СВО, что нанесло определенный удар по нам, но даже при таких условиях продолжаю сотрудничать со многими странами. В этом сезоне у меня было 190 спектаклей, чем очень горжусь.

– Сейчас вы – действующий артист балета или заняты другой деятельностью?

– Сейчас являюсь действующим артистом балета, но уже танцую в два раза меньше из-за внушительной административной нагрузки. Занимаюсь продюсированием своего театра, репертуаром, приглашением хореографов, либретто, продумыванием и арендой площадки. Также у меня есть свой партнер, который занимается продажей билетов. Кроме того, взаимодействую с билетными операторами. Очень много задач необходимо выполнять, но даже в таких условиях всегда успеваю на балетный класс. Люблю вести репетиции со своими артистами, несмотря на наличие педагогов-репетиторов, администраторов. На самом деле, мой балет за рубежом может работать самостоятельно, но меня всегда ждут. Очень хочется отметить высокий уровень поддержки – он просто отличный, за что безумно благодарна своей команде.

– Какие планы ставите перед собой в будущем?

– У меня есть идея создания театра молодой балет Москвы, который бы мог показывать как наследие, так и новые интересные постановки москвичам, гостям столицы. Самое интересное здесь заключается в том, что это может осуществляться в разных районах Москвы. Чтобы русская классика и балет как искусство получили максимальный охват и приносили радость, воспитывая молодое поколение на красоте, гармонии, невероятной музыке русских и современных композиторов. Очень хотелось бы делать и дальше новые постановки, работать с талантливейшими хореографами. Думаю, экспериментальный театр для москвичей и остальных людей может стать крайне интересным проектом, потому что сейчас в Большой театр или театр Станиславского, например, не так просто попасть. У меня же есть огромное желание визитную карточку нашей страны презентовать на масштабном уровне и сделать ее доступной максимальному количеству зрителей.

Фото предоставлено PR-службой артиста