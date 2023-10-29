Лейбл Meloman Music, в самый разгар осени, представил премьеру солнечного, по-летнему теплого клипа «Подсолнухи» российской исполнительницы, поэтессы и автора песен, выступающей в поп и шансон-жанре – Милы Каминской.

Будучи амбассадором лирических песен о любви и счастье, певица рискнула поэкспериментировать со звучанием и изменила стиль на более танцевальный. А также впервые решилась спеть не свою песню. Это первая работа в тандеме с авторами хита Славы «Подруга» Инной Рахманиной и Kirill Clash.

Как нам стало известно, песня появилась в её репертуаре случайно. Изначально она была написана для Елены Воробей, и образ героини предполагался более юмористический. Но Инна Рахманина увидела в соцсетях трендовый ролик с DJ Twins Project с участием Милы, который набрал более 50 млн. просмотров, и предложила сотрудничество певице, которая как раз искала какой-то новый стиль звучания для себя. Сначала ей было непривычно, настолько непохожим на все, что она делала ранее, но после первой же репетиции на студии с Кириллом любые сомнения отпали у всех. Композиция получилась яркой, танцевальной, позитивной, соответствующей названию солнцелюбивого растения.

– Песню «Подсолнухи» я посвятила самой себе, как благодарность своей незабываемой юности. Многие удивлены смене музыкального стиля. А мой знак – «Близнецы», и нам очень важно выпускать на волю всех своих «клонов». Если моя душа хочет поплакать, тогда, конечно, включается лирическая натура, но во мне живет еще и авантюристка, поэтому в новом амплуа я чувствую себя как рыба в воде. Мне понравилась песня с первого прослушивания, и надеюсь, что она найдет отклик в сердцах слушателей и станет новой ступенькой в моей творческой жизни – рассказывает Мила Каминская о работе над треком.

Режиссером нового клипа Милы Каминской стал Артем Назаров. Съёмки проходили в Старочеркасске, с актерами театра и кино из Ростова-на-Дону, и ролик так и окунает зрителя в донской колорит.

На экране воплотилась история двух влюбленных с различным представлением о своей любви. Тема клипа, возвращающего нас в прошлое, во времена первой любви, очень перекликается с реальной историей из жизни самой певицы. Поэтому все получилось очень искренним и настоящим. Любопытно, что прямо во время работы над клипом с актерами, режиссер сменил сценарий, история должна была быть несколько иной, но в один прекрасный день на месте съемок случайно оказался российский офицер-вертолётчик, участник боевых действий и спасательных операций, Герой Российской Федерации, полковник Александр Иванович Дзюба, знакомый с творчеством Милы Каминской, и который в итоге сыграл роль отца главной героини. Любые изменения от режиссера вся команда воспринимала с легкостью и с радостью окунались в работу.

Фото – Анастасия СИДОРОВА

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