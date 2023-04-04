«Звуковые мутации»: хор, орган и терменвокс в Mutabor

Гостей Mutabor ждет новый аудиовизуальный эксперимент, который соединит классическую академическую и электронную музыку с хором в жанре фантазийных импровизаций. 13 апреля здесь пройдет концерт «Звуковые мутации» с участием Петра Термена, Игоря Гольденберга и камерного хора под руководством Владимира Науменко.

Петр Термен

Мероприятие объединит на одной сцене камерный хор, орган и терменвокс – уникальный бесконтактный музыкальный инструмент, изобретенный физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году. Сыграет на нем Петр Термен – музыкант и композитор, правнук Льва Термена. За звучание органа Hauptwerk, дополненного синтезаторами UVI, ответит Игорь Гольденберг – известный московский органист и композитор. Усилит музыкальное впечатление камерный хор ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова под руководством Владимира Науменко. Слушателей ждет захватывающее путешествие от традиционного звучания хора, органа и терменвокса через звуковые мутации классических произведений к премьерам современной академической музыки. В программе музыка Сен-Санса, Сати, Дебюсси, Мессиана, Орфа, Вангелиса и других композиторов.

Игорь Гольденберг

Событие пройдет в главном зале арт-центра Mutabor. Здесь регулярно проводятся вечеринки, концерты современной академической музыки, театральные перфомансы, арт-выставки и кинопоказы. Сочетание разнообразных жанров лежит в основе концепта пространства и отражено в самом названии mutabor, в котором muto в переводе с латинского означает «меняться, превращаться».

Главный зал арт-центра Mutabor

«Звуковые мутации» станет продолжением цикла событий «µскусство». Этот формат объединяет мероприятия в жанрах современной композиторской музыки, хореографии и театрального действия. В продолжении цикла уже этой весной Mutabor примет в свои стены ансамбль Kymatic – проект энтузиастов, развивающих междисциплинарное направление на стыке аудиальных и перформативных практик.

Когда? 13 апреля, в 19:00.

Где? Москва, Шарикоподшипниковская ул., 13/32.

Подробности и билеты на сайте Mutabor по предложенной ссылке.

Фото – Арт-центр Mutabor

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