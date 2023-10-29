Сергей Лазарев — один из ярчайших артистов современной поп-сцены в России. Он зарекомендовал себя как профессионал своего дела и перфекционист во всем, за что бы он ни брался. Возможно поэтому, вот уже 20 лет миллионы поклонников ждут новых песен, клипов и шоу певца.

Юбилейный альбом певца стал 10-м в его сольной карьере и получил называние «Я Видел Свет». Выход этого альбома предварялся выпуском 3-х синглов — «Не пытайся повторить», «Вкус Малины» и «Алый закат», — каждый из которых сразу попадал в ротации крупнейших радиостанций страны и занимал лидирующие места в чартах.

«Это очень мощный, качественный поп-альбом в лучших традициях. В него вошли 10 песен, каждую из которых смело можно назвать «музыкальным блокбастером» — описывает свою работу Сергей — «Я не пою песен, которые мне не нравятся, я должен сам полюбить и зафанатеть от песни, прежде чем записать ее и вынести на суд слушателя. На мой взгляд, этот альбом — один из сильнейших. Я уверен, что новая студийная работа "Я Видел свет" придется по вкусу всем почитателям современной поп-музыки».

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