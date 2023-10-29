Новый альбом «Шорты» — это двадцать коротких и абсурдных треков в формате shorts на все случаи жизни. В создании сборника приняла участие аудитория исполнительницы в социальных сетях.

Альбом «Шорты» — не про шорты вовсе, название родилось из концепции и отсылке к популярному видео формату в социальных сетях — shorts или TikTok, продолжительностью от 30 секунд до 2 минут. Большая часть песен в сборнике создана в рамках популярной у Екатерины рубрики #катянапишипесню, где любой желающий может предложить, о чём бы он хотел услышать трек, и певица придумывает песню на заданную тему.

«Несколько сезонов я играла со слушателями, предлагая им придумывать темы, на которые я могла бы сочинить песни. Каждую неделю я выбирала одну из предложенных или миксовала темы и фразы между собой (так появились, например «зелёная помада» и «проспиртованный топор» в треке «осенняя хандра») и писала на неё короткую песенку. Аудитории эта рубрика нравилась, потому что можно было отпустить своего внутреннего критика и просто подурачиться», — Екатерина Яшникова об альбоме «Шорты».

Несмотря на разноплановость, все треки певицы объединяет их актуальность, отражение нашей реальности прямо сейчас и отклик на насущные проблемы разного масштаба. Трек «Олень», рассказывает о переживаниях оленя по поводу своей сущности, поиске идентичности (проблема, которая волнует многих!) и является некой пародией на музыкальный дуэт Zero People. А в композиции «Песня эмигранта» Екатерина перечисляет топ вещей, по которым люди скучают в эмиграции: почта, МФЦ, поликлиника, Пятерочка и друзья, что остались в России. Самый абсурдный трек сборника «Брови» — это лайфхак для тех, кто хочет сделать идеальные брови (спойлер: для этого потребуется гуашь и кисть из Ашана).

«Шорты» — небольшой эклектичный по звучанию сборник, в который вошла 21 композиция — любовная и пейзажная лирика, а также шуточные высказывания о наболевшем. Все эти треки в совокупности отличаются многожанровостью, а альбом — экспериментами с разными стилями и звучанием.

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