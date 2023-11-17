Милана Стар и другие артисты присоединились к поддержке трека «Дождь слез хейтеров» в исполнении молодой группы Фэмили

«Дождь слёз хейтеров» - новый бенгер группы Фэмили, иронично рассказывающий об отношениях в социальных сетях между хейтером и артистом.

«Нас начали так сильно буллить, когда наши ролики стали набирать просмотры в Лайки и ВК», - говорит десятилетняя участница группы Эмили; «Мы сначала очень переживали, а потом узнали, что даже у больших артистов есть не только поклонники, но и хейтеры! У Ольги Бузовой их ооочень много, но она не сдается! Ну мы решили написать об этом песню. И она получилась классной и смешной! Мы там даже про хоббихорсинг поём».

Музыкальным продюсером трека стал Макс Чай-Ван-Себи, известный по работе с Gayazov$ Brother$. А авторами выступили сами участники группы Платон и Эмили совместно с исполнителем Пашей Руденко.