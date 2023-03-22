Пианистическое искусство Рувима Островского в Консерватории

26 марта в Малом зале Московской консерватории выступит пианист Рувим Островский. Для столичной публики он исполнит Вальсы и Полонезы Шопена, Благородные и сентиментальные вальсы Равеля, Маленькую сюиту Бородина и Шесть пьес Чайковского.

О Рувиме Островском почитатели его таланта отзываются так: «это философ, поэт, исследователь мира. Смысл его искусства — познание и “устроение” мира, созидательное воздействие на мир, на человека». Он родился в 1963 г. в Батуми, там же окончил музыкальную школу по классу Н. Шаладзе. После переезда в Москву продолжил обучение в Академическом музыкальном училище при Московской консерватории (класс Л.В. Мохель), к этому же времени относится начало общения с выдающимся органистом профессором Л.И. Ройзманом, оказавшим существенное влияние на становление молодого музыканта. После окончания Московской консерватории и аспирантуры по классу профессора Г.Б. Аксельрода в 1990 г. развернулась его интенсивная творческая деятельность в трёх направлениях: исполнительском, педагогическом и научно-исследовательском. В 1990 – 2004 г.г. — доцент Петрозаводской консерватории. В числе его учеников — многие лауреаты международных конкурсов. Пианист даёт регулярные мастер-классы в России, Дании, Канаде, Японии, Австрии, в том числе на Международных летних Академиях в Зальцбурге (2000 – 2004) и Костомукше (1993 – 1995 и 2005 – 2007), а также работа в жюри международных, российских и региональных конкурсов дополняют его насыщенную педагогическую деятельность. С 2004 г. Р. Островский преподаёт в Московской консерватории, где ныне ведёт класс специального фортепиано, являясь доцентом кафедры под руководством С.Л. Доренского. Им опубликован ряд трудов, посвящённых различным проблемам фортепианного искусства.

В 1995 г. Островский защитил кандидатскую диссертацию на тему «Лист и русское фортепианное исполнительство XIX столетия». Пианист ведёт интенсивную концертную деятельность в качестве солиста и ансамблиста, а также с симфоническими и камерными оркестрами в России, странах ближнего (Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Латвия, Литва, Украина) и дальнего (Австрия, Германия, Дания, Канада, Португалия, Польша, Югославия, Япония) зарубежья. Как ансамблист Р. Островский сотрудничал с Е.Г. Сорокиной и А.Г. Бахчиевым, И.В. Бочковой, Г. Муржой, квартетами им. Глинки и Прокофьева, многими другими инструменталистами и вокалистами. Удостоен почётного звания Заслуженный деятель искусств республики Карелия.

Начало в 19:00

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