Новая песня Ренаты Сотниковой поможет справиться с созависимостью

Певица Рената Сотникова представила новую песню «Созависимы». Она стала неким социальным проектом о том, как важно понимать свои истинные чувства и не путать настоящую любовь с созависимостью.

В основе песни лежит реальная история из жизни артистки. От иллюзии и бабочек в животе она пришла к реальности, в которой потеряла себя. Сегодня Рената делится пережитым опытом и стремится помочь слушателям, которые оказались в нездоровых отношениях.

«Я рассказываю эту историю не из позиции жертвы, а из позиции женщины, которая справилась и знает, что такое созависимость. Знает, что с этим можно бороться и дальше строить нормальные отношения. С тобой всё ок. Это просто опыт», – говорит певица.

Автором слов стала певица Июлина. Она известна многим как участница телевизионных проектов «Голос» и «Главная сцена», а также выступлением в составе команды Манижи на Евровидении. Песня доступна на всех музыкальных площадках и в эфире радио.