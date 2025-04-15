Minecraft в кино вызвал всплеск интереса к книгам в категории Minecraft

2 апреля состоялась мировая премьера американского фэнтезийного фильма «Minecraft в кино», основанного на одноимённой компьютерной игре. Книжный сервис Литрес выяснил, как изменился спрос на книги в категории «Minecraft».
За последние тринадцать дней после выхода фильма (2-14 апреля) выручка (во всех моделях монетизации — поштучная продажа, Абонемент, Подписка) от книг в категории «Minecraft» выросла на 50% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом (20 марта — 1 апреля).
В топ-3 самых популярных произведений с момента выхода фильма (по выручке во всех моделях монетизации) вошли аудиокниги в озвучке Александра Слуцкого и Олега Вахрушева:
- Дневник Стива. Книга 15. Остров невезения;
- Дневники Стива. Все приключения в Minecraft;
- Квадратное странствие продолжается! Книги 6-10.