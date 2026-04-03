Русское музыкальное общество продолжает приём заявок на конкурс композиторов

Русское музыкальное общество объявило о проведении Всероссийского конкурса композиторов на создание произведения крупной формы на тему единства народов России. Председателем жюри конкурса выступит композитор Владимир Мартынов.

Инициатива направлена на создание новых масштабных произведений академической музыки, отражающих культурное многообразие страны и идею единства в многообразии. В Русском музыкальном обществе подчёркивают, что конкурс рассматривается как вклад в формирование современного репертуара и развитие отечественной композиторской школы.

Конкурс продолжает историческую миссию Русского музыкального общества, основанного в 1859 году и возрождённого в 2021-м, — поддержку профессиональных композиторов и развитие академической музыкальной культуры в России.

К участию приглашаются композиторы — граждане Российской Федерации старше 18 лет. Участие в конкурсе является бесплатным.

На конкурс принимаются оригинальные произведения крупной формы — симфонии, концерты, кантаты, оратории и другие сочинения продолжительностью от 35 минут, написанные для симфонического оркестра и хора. Все работы должны быть новыми и ранее не исполнявшимися.

Конкурс проходит в несколько этапов. До 20 мая 2026 года участники представляют концепцию произведения и фрагмент партитуры. По итогам отбора жюри определит трёх финалистов, которые создадут полноценные произведения. Завершённые работы будут представлены жюри осенью 2026 года.

Финалом конкурса станет исполнение нового произведения в Концертном зале «Зарядье»», где будут определены лауреаты.

Оценка конкурсных работ проводится анонимно — под девизами, без указания авторства, что обеспечивает объективность и профессиональный характер отбора. В состав жюри вошли ведущие деятели музыкального искусства и культурных институций, среди которых дирижёр и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин, художественный руководитель Московского государственного академического симфонического оркестра Иван Никифорчин, и.о. ректора Академии хорового искусства имени В. С. Попова Александр Соловьёв, художественный руководитель Хора Минина Тимофей Гольберг, генеральный директор Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов, а также генеральный директор Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова.

Общий призовой фонд конкурса составляет 15 миллионов рублей. Лауреат первой степени получит 7 миллионов рублей, второй — 5 миллионов, третьей — 3 миллиона рублей.

Как отмечают организаторы, конкурс ориентирован на создание произведений, которые смогут войти в репертуар ведущих концертных площадок и стать частью культурного пространства страны.

«Конкурс посвящён теме единства народов России, которая является ключевой в 2026 году. Нам важно, чтобы эта тема нашла своё воплощение в новых произведениях крупной формы. Мы ждём заявки от тех композиторов, для которых крупная форма становится пространством личного художественного высказывания и новаторского музыкального мышления», – отметили в Русском музыкальном обществе.

