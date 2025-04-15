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Аксиос!

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Домой366INFO.RUФонд Андрея Кончаловского приступил к реализации проекта «Выдающиеся люди XX века –...

Фонд Андрея Кончаловского приступил к реализации проекта «Выдающиеся люди XX века – легендарные деятели истории, науки, культуры и искусства»

editor
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андрей кончаловский
Фото © пресс-служба Фонда Андрея Кончаловского

Фонд Андрея Кончаловского объявил о старте третьего этапа масштабного историко-документального проекта «История от первого лица», цель которого – сохранение исторической памяти о важнейших событиях XX века через свидетельства очевидцев. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Новый этап проекта получил название «История от первого лица. Выдающиеся люди XX века». Он посвящён видеозаписи воспоминаний о наших великих соотечественниках: режиссерах, музыкантах, писателях, конструкторах, военачальниках, исследователях, создателях научных школ, политиках, спортсменах – всех тех, кем может гордиться наша страна. Среди героев проекта – потомки выдающихся людей, их коллеги и ученики, то есть те, кто может передать свои непосредственные личные впечатления о выдающихся людях ХХ века.

В рамках третьего этапа планируется:

  • записать 200 воспоминаний наших современников о выдающихся личностях XX века;
  • найти и оцифровать 200 архивных интервью (в том числе и с самими героями прошлого);
  • смонтировать и опубликовать более 3 000 видеосюжетов;
  • пополнить медиабазу интернет-портала историяотпервоголица.рф.

Записанные в рамках проекта материалы будут размещены на общедоступном бесплатном интернет-портале историяотпервоголица.рф

Проект «История от первого лица» реализуется с 2021 года и уже включает в себя:

  • более 310 интервью с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны;
  • более 300 архивных записей;
  • 8 767 короткометражных сюжетов;
  • документальный фильм «Берлинская операция. 1945»;
  • 90 подкастов;
  • 2 Всероссийских Урока Мужества.

Интернет-портал проекта историяотпервоголица.рф — это открытая база знаний, дающая возможность каждому прикоснуться к живой истории страны, услышать рассказ о ней от непосредственных участников и свидетелей событий.

«Сегодня у нас есть последний шанс услышать живые голоса тех, кто лично знал легендарных деятелей XX века. Это не просто воспоминания — это драгоценное свидетельство времени, которое мы обязаны сохранить для будущих поколений», – говорит руководитель проекта Андрей Кончаловский.

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