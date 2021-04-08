Участники музыкального реалити «КТО ТЫ?!» выступят на одной сцене с популярными артистами

Совсем скоро случится самое яркое событие в мире популярной молодежной музыки! В этот день молодые талантливые артисты смогут воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты и желания. Под звуки Симфонического оркестра они представят свои треки, которые были написаны специально для них. Под прицелом софитов и видеокамер пройдут по ковровой дорожке вместе с любимыми популярными исполнителями. Каждый получит уникальную возможность рассказать о своём таланте, поделиться историей через музыку, проявить себя в роли настоящего взрослого артиста. Поддержать финалистов придут: Хабиб, Мимимижка, Lina Lee, Kirill Felix, Polina и другие звёзды шоу-бизнеса.
Этот день станет одним из самых важных событий для многих людей, ведь прямо на глазах зрителей в прямом эфире решится судьба участников и станет известно имя новой звезды.
Реальные эмоции, переживания, огонь и драйв на сцене и в глазах, самые топовые треки в исполнении новых артистов, борьба за право быть услышанным, битва между талантом, опытом и уникальностью — всё это случится 14 апреля!
Оценивать юных звёзд в трёх разных green-room будут музыкальные критики, селебрити российского шоу-бизнеса, топовые блогеры и тиктокеры, а также все зрители. Им предстоит выбрать двух ярких участников путём голосования в прямом эфире и представить победителя единственного в своём роде музыкального реалити-шоу «КТО ТЫ?!».
Участник, чей трек по всем стримам займёт первое место, получит звание победителя и 1 миллион рублей!
За второе место — за совокупность образа, выбранного амплуа и творческого воплощения в течение проекта и талантливое звучание — лучший артист получит контракт на запись альбома с лейблом Sound Media.
Зрители смогут посмотреть финальное шоу в онлайн-трансляции на ivi.ru и Вконтакте.
Музыкальное реалити-шоу «КТО ТЫ?!» уже зарекомендовало себя, как пространство для нового свежего звучания, где молодые люди получают возможность заявить о себе и почувствовать свободу творчества в окружении настоящих профессионалов! Всего один месяц жизни, совместного творчества и звучания, без связи с внешним миром стал для каждого из участников огромной ступенью на пути к себе и своей мечте. Этот проект показывает, насколько важно обращать внимание на то, что пытается сказать подрастающее поколение. Внутри каждого неуверенного в себе подростка – целый мир, который хочет быть принятым, и так, за один месяц передачи опыта и диалога может вырасти настоящий профессиональный талантливый артист.
Проект объединил талантливых подростков со всех регионов России и стран СНГ. Общий охват реалити-шоу — 50 млн человек.
Финальное шоу второго сезона «КТО ТЫ?!» пройдёт в клубе «1930 Moscow» в 20:00. Сбор гостей начнётся в 18:30.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.