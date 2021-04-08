Участники музыкального реалити «КТО ТЫ?!» выступят на одной сцене с популярными артистами

Совсем ско­ро слу­чит­ся самое яркое собы­тие в мире попу­ляр­ной моло­деж­ной музы­ки! В этот день моло­дые талант­ли­вые арти­сты смо­гут вопло­тить в жизнь свои самые сокро­вен­ные меч­ты и жела­ния. Под зву­ки Сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра они пред­ста­вят свои тре­ки, кото­рые были напи­са­ны спе­ци­аль­но для них. Под при­це­лом софи­тов и видео­ка­мер прой­дут по ков­ро­вой дорож­ке вме­сте с люби­мы­ми попу­ляр­ны­ми испол­ни­те­ля­ми. Каж­дый полу­чит уни­каль­ную воз­мож­ность рас­ска­зать о сво­ём талан­те, поде­лить­ся исто­ри­ей через музы­ку, про­явить себя в роли насто­я­ще­го взрос­ло­го арти­ста. Под­дер­жать фина­ли­стов при­дут: Хабиб, Мими­миж­ка, Lina Lee, Kirill Felix, Polina и дру­гие звёз­ды шоу-бизнеса.

Этот день ста­нет одним из самых важ­ных собы­тий для мно­гих людей, ведь пря­мо на гла­зах зри­те­лей в пря­мом эфи­ре решит­ся судь­ба участ­ни­ков и ста­нет извест­но имя новой звезды.

Реаль­ные эмо­ции, пере­жи­ва­ния, огонь и драйв на сцене и в гла­зах, самые топо­вые тре­ки в испол­не­нии новых арти­стов, борь­ба за пра­во быть услы­шан­ным, бит­ва меж­ду талан­том, опы­том и уни­каль­но­стью — всё это слу­чит­ся 14 апреля!

Оце­ни­вать юных звёзд в трёх раз­ных green-room будут музы­каль­ные кри­ти­ки, селеб­ри­ти рос­сий­ско­го шоу-биз­не­са, топо­вые бло­ге­ры и тикто­ке­ры, а так­же все зри­те­ли. Им пред­сто­ит выбрать двух ярких участ­ни­ков путём голо­со­ва­ния в пря­мом эфи­ре и пред­ста­вить побе­ди­те­ля един­ствен­но­го в сво­ём роде музы­каль­но­го реа­ли­ти-шоу «КТО ТЫ?!».

Участ­ник, чей трек по всем стри­мам зай­мёт пер­вое место, полу­чит зва­ние побе­ди­те­ля и 1 мил­ли­он рублей!

За вто­рое место — за сово­куп­ность обра­за, выбран­но­го амплуа и твор­че­ско­го вопло­ще­ния в тече­ние про­ек­та и талант­ли­вое зву­ча­ние — луч­ший артист полу­чит кон­тракт на запись аль­бо­ма с лей­б­лом Sound Media.

Зри­те­ли смо­гут посмот­реть финаль­ное шоу в онлайн-транс­ля­ции на ivi.ru и Вконтакте.

Музы­каль­ное реа­ли­ти-шоу «КТО ТЫ?!» уже заре­ко­мен­до­ва­ло себя, как про­стран­ство для ново­го све­же­го зву­ча­ния, где моло­дые люди полу­ча­ют воз­мож­ность заявить о себе и почув­ство­вать сво­бо­ду твор­че­ства в окру­же­нии насто­я­щих про­фес­си­о­на­лов! Все­го один месяц жиз­ни, сов­мест­но­го твор­че­ства и зву­ча­ния, без свя­зи с внеш­ним миром стал для каж­до­го из участ­ни­ков огром­ной сту­пе­нью на пути к себе и сво­ей мечте. Этот про­ект пока­зы­ва­ет, насколь­ко важ­но обра­щать вни­ма­ние на то, что пыта­ет­ся ска­зать под­рас­та­ю­щее поко­ле­ние. Внут­ри каж­до­го неуве­рен­но­го в себе под­рост­ка – целый мир, кото­рый хочет быть при­ня­тым, и так, за один месяц пере­да­чи опы­та и диа­ло­га может вырас­ти насто­я­щий про­фес­си­о­наль­ный талант­ли­вый артист.

Про­ект объ­еди­нил талант­ли­вых под­рост­ков со всех реги­о­нов Рос­сии и стран СНГ. Общий охват реа­ли­ти-шоу — 50 млн человек.

Финаль­ное шоу вто­ро­го сезо­на «КТО ТЫ?!» прой­дёт в клу­бе «1930 Moscow» в 20:00. Сбор гостей нач­нёт­ся в 18:30.

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