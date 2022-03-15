Министр культуры Московской области посетит 28-ю Международную туристическую выставку MITT

16 марта 2022 года, в 12.00, министр культуры Московской области Елена Харламова посетит коллективный стенд Московской области на 28-й Международной туристической выставке MITT.

Это самая крупная туристическая выставка России, входящая в пятерку крупнейших туристических выставок мира, на которой в этом году с предложениями в туристической сфере выступают более 50 регионов России.

Коллективный стенд Московской области традиционно одна из самых заметных площадок экспозиции. На нем представлены туристические объекты, загородные отели, организации, предприятия из 20 городских округов – Серпухова, Рузы, Дмитрова, Солнечногорска, Орехово-Зуева, Волоколамска, Коломны, Зарайска, Истры, Подольска, Сергиева Посада, Одинцова и других.

В первый день работы выставки Комитетом по туризму Московской области были подписаны соглашения о сотрудничестве с МГИМО и «Международным центром Гольф Туризма».

Выставка работает до 17 марта.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.