Московский музей современного искусства представляет фотовыставку Федора Телкова «Право веры»

Московский музей современного искусства представляет выставку «Право веры», созданную российским фотографом и художником Федором Телковым, чья практика сосредоточена в первую очередь на изучении и создании портрета родного ему Уральского региона России. Данный проект представлен в рамках программы «Фотография / Комментарий».

Проект «Право веры» — это продолжительное визуальное исследование современного старообрядчества, которое открывает для зрителя его культуру посредством черно-белых, зернистых фотографий. Визуальный ряд сопровождают многочисленные интервью с представителями разных общин и согласий, разного возраста и статуса, а также с потомками староверов. В каждом интервью звучит общий мотив борьбы за свободу своего вероисповедания и культурную идентичность на фоне войн, репрессий, раскулачивания и обвинений в ереси. Расшифровки прямой речи героев редактируются минимально, что сохраняет уникальность каждой отдельной истории. Проект «Право веры» вполне можно назвать уникальным явлением, так как последнее подобное визуальное исследование старообрядческой культуры было проведено больше ста лет назад нижегородским фотографом Максимом Петровичем Дмитриевым.

Для каждого проекта Телков выбирает свой визуальный язык, который помогает направить зрителя и сонастроить его с предметом исследования. Художественный прием проекта «Право веры» является прямой отсылкой к первым портретам старообрядцев, снятых на камеру в XIX веке и созвучен преемственности и сохранности старообрядческой культуры, а также подчеркивает её глубину и таинственность. Групповые и одиночные портреты старообрядцев проникнуты невероятной выразительностью, в каждом из них читается особые отношения с духовностью, вечностью, традиционностью и временем. Фотографии Телкова — мост между ремесленным, доиндуистриальным прошлым с резными ставнями и с деревянными избами на фоне почти нетронутой природы, крестьянским советским бытом с типичной для него посудой и мебелью и настоящим, с будто случайно попавшими в кадр проводами, розетками, радиаторами и бытовой химией.

Несмотря на исследовательский характер проект «Право веры» не является попыткой системно каталогизировать и классифицировать внутреннюю жизнь закрытых сообществ, а скорее напоминает разговор на общечеловеческие темы самоопределения, борьбы за собственные убеждения и сохранения идентичности в эпоху глобализации. Художник решает эту задачу через открытость, честность, искренний интерес, установление доверительных отношений с носителями уникального знания и отказ от их экзотизации.

Выставка дополнена сайтом проекта-сателлита «Русский пейзаж», посвященного староверческим общинам зарубежья. Русские старообрядцы в погоне за возможностью сохранить свой образ жизни расселились по всему миру. Пейзажи, сфотографированные через сервисы вроде Street View, проходят обработку через фотографическую технику и впоследствии ретушь, что окончательно запутывает определение «аутентичности».

Выставка работает с 22 марта по 8 мая 2022 года.

Федор Телков. Во время венчания. Служба в храме во имя Рождества Христова. Белокриницкая иерархия. Екатеринбург, 2021

Федор Телков. Двуперстное крестное знамение. Белокриницкая иерархия. Екатеринбург, 2016

Федор Телков. Портрет уставщика. Поморское согласие. Челябинск, 2021

Федор Телков. Прихожанин Единоверческого храма Архангела Михаила показывает двуперстие. Верхний Тагил, 2019

Федор Телков. Прихожанка храма во имя Рождества Христова. Белокриницкая иерархия. Екатеринбург, 2016

Уставщик Поморской Челябинской общины возле памятного креста у поморского старообрядческого кладбища. Таватуй, Свердловская область, 2021

Фёдор Телков – фотограф, художник и исследователь антропологического и культурного многообразия Урала и России. Родился в 1986 году, живет и работает в Екатеринбурге. Окончил художественно-графический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, затем прошел несколько профессиональных курсов. Преподаватель графического дизайна и прикладной фотографии, с 2010 года член Союза фотохудожников России, куратор в фотографическом музее «Дом Метенкова» (2017-2019)

Обладатель множества наград в области фотографии и современного искусства: лауреат конкурса «Circuito OFF» в рамках фестиваля «Festival di Cortona», Италия (2013), «Молодые фотографы России» (2018, 2016, 2013, 2009), лауреат международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, Россия, (2018, 2016); Fotocanal Photography BOOK 2016, Испания, Мадрид, (2016), Urbanautica SACRED. THE EXPERIENCE OF BEYOND, Италия (2020), лауреат премии «Инновация» в номинации «Проект года» с выставкой «Урал мари. Смерти нет» и др.

Персональные выставки Федора Телкова и групповые выставки с его участием проходили в Голландии, США, Франции, Японии и других странах, а также многих городах России. Выпустил четыре книги (самостоятельно и в соавторстве). Публиковался в изданиях The Independent Photographer, British Journal of Photography, GEO, The Guardian, Русский репортер, The Calvert Journal, Forbes, YET magazine, The New Times, BBC, Port и многих других.

