РОСИЗО открыл выставку «Образы России» в Сарове

26 мая РОСИЗО при поддержке Министерства культуры РФ представил в Художественной галерее города Сарова выставку «Образы России».

Проект объединяет произведения советских и российских художников из собрания Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Это реалистические пейзажи и портреты, графика, а также произведения авторского декоративно-прикладного искусства.

Основное содержание каждой работы — богатство и разнообразие родной природы, ее красота, переданная художником в обобщенных образах и мельчайших деталях, и человек как часть этой всеобъемлющей картины. Экспозиция предлагает посетителям понаблюдать за сменой сезонов и персонажей, олицетворяющих времена года.

На выставке представлены работы ведущих отечественных живописцев, таких как Аркадий Пластов, Владимир Воробьев, Валентин Сидоров, а также графика Виктора Попкова, Виктора Цигаля, Вениамина Софертиса, Мая Митурича и многих других.

Особое место в экспозиции занимают произведения декоративно-прикладного искусства эпохи его расцвета в 1970–1980-х годах. Проект включает работы таких мастеров как Наталья Ротанова, Валентина Булыгина, Дмитрий Туркин. 15 композиций фокусируют взгляд на деталях окружающего мира, жизни животных, деревенского быта, русского праздника, осмысляют единство природы и человека, художника и его творчества. Наталья Ротанова создает антураж мастерской художника, где каждый предмет — от мольберта до драпировки — сделан из керамики. Такой концептуальный подход характерен для легендарной ленинградской группы керамистов «Одна композиция», членом которой была Ротанова. Ваза «Лето в Хотьково» Валентины Булыгиной возвышает обычную панораму деревенской жизни до евангельских сцен.

Экспозиция дополнена декоративными оконными рамами, которые формируют пространство выставки и структурируют материал. Окна — образ выхода из внутреннего мира во внешний, образ дома, оберегающего свой покой, или напротив, распахнувшего свои окна, чтобы впустить летний вечер, зимнюю прохладу.

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