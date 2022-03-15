Знаменитая Россия Ирэн Козыревой

25 марта 2022 года в старинном особняке Москвы, по адресу Брюсов переулок, д. 2/14, с. 8, пройдет торжественное закрытие выставки молодой художницы Ирэн Козыревой «Знаменитая Россия».

— Когда я работала в Посольстве Росси в Германии в отделе прессы, я сталкивалась с тем, что люди с опаской реагируют на русских, считая их агрессорами и невеждами. Мне было больно понимать что окружающий мир видит только то, что он хочет видит или чего боится. И тогда я задалась вопросом — чем еще знаменита Россия, помимо оружия и ракет. Чем я могу помочь своей стране? Как я могу это донести? Ведь у нас, как и во всём мире, есть яркие выдающиеся ученые, писатели, лучший в мире балет, мы первыми изобрели вертолёт, Александр Попов изобрел впервые в мире радио, у нас богатая культура и роскошная природа, мы чемпионы по фигурному катанию, у нас гостеприимная загадочная русская душа. И в данное непростое время так важно поддержать дух святой земли, дух простых людей, – говорит Ирэн Козырева.

Таким ответом художницы стала выставка, часть работ из которой с успехом была представлена в Российском доме науки и культур в Берлине, где и в настоящее время, все желающие могут увидеть её работы.

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