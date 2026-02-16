«Мир Кындыкан»: в Якутии вышел первый мультсериал на эвенском языке

В рамках Декады родного языка в эфире якутской телерадиокомпании «Национальная вещательная компания «Саха» стартовал показ анимационного сериала «Мир Кындыкан». Сериал является важным проектом фонда поддержки коренных малочисленных народов «Кындыкан» и первым в истории образовательным проектом на эвенском языке в анимационном формате. До недавнего времени качественного современного контента для детей на этом языке практически не существовало.

Мультсериал «Мир Кындыкан» призван восполнить этот пробел. Проект состоит из 10 серий по 5 минут. Через анимацию зрители — от дошкольников до взрослых — знакомятся с бытом, мировоззрением, фольклором и традициями эвенов. Это не просто развлечение, а полноценный образовательный инструмент: ссылки на сериал уже направлены в национальные школы Якутии, где преподают эвенский язык.

В основе проекта — реальная история, произошедшая около 200 лет назад на северных территориях Якутии. Охотники нашли маленькую девочку на родовом стойбище, все жители которого умерли от оспы. Девочка по имени Кындыкан выжила одна. Сегодня это имя стало символом стойкости, силы духа и возрождения коренных народов Севера.

Особое внимание при создании сериала было уделено научной и языковой достоверности. В работе над проектом приняли участие носители языка, педагоги и исследователи. Научным консультантом выступил молодой эвенский учёный Борис Осипов, а озвучивание сериала было выполнено Еленой Нестеровой, оба эксперта являются научными сотрудниками Института гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера. Перевод и языковую экспертизу осуществила Светлана Хабаровская, учитель родного языка и литературы, один из авторитетных носителей эвенского языка. Аранжировку создал молодой эвенский исполнитель Гарпани Солинга, потомственный оленевод династии Суздаловых.

Анимационный сериал был создан в сотрудничестве с Институтом гуманитарных исследований проблем малочисленных народов Севера, при поддержке Ассоциации КМНС Якутии и компании «Артик телеком».

В этом году выходит новый мультсериал на якутском языке «Северные сказки Кындыкан», который расширит вселенную проекта и познакомит зрителей с фольклором коренных народов Севера, их легендами и сказаниями. Также серии «Мир Кындыкан» будут переведены на якутский язык.

Образовательный анимационный сериал «Мир Кындыкан» посвящен памяти Анатолия Степанова — Ламутского, председателя Союза эвенов Якутии, заслуженного работника образования, известного эвенского поэта и мелодиста. Анатолий Степанов являлся главным культурным консультантом, экспертом и наставником проекта «Кындыкан». Именно он незадолго до ухода предложил развивать проекты, интегрирующие язык и культуру коренных народов в современное цифровое пространство.

Автор проекта, потомок Кындыкан – Илан-Маргарита Попова – отметила значимость анимационного формата для сохранения культурного наследия:

«Для нас было принципиально важно создать не просто мультфильм, а образовательный анимационный сериал, который в легкой и понятной форме знакомит зрителей с миром наших предков. Через анимацию мы смогли зафиксировать язык, традиции и культурные образы, сделав их доступными для детей и молодежи. «Мир Кындыкан» — это часть большой вселенной проекта, которая постепенно расширяется. Мы верим, что персонаж Кындыкан станет узнаваемым символом, в том числе и в будущих цифровых форматах — от анимации до игровых проектов».

Сейчас ведется работа над компьютерной игрой «Кындыкан». Проект, создаваемый совместно со студией «Илии Геймс», призван популяризировать культуру народов Севера. Релиз ожидается до конца октября 2027 года.