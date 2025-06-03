Мир музыки понес невосполнимую утрату: скончался композитор Евгений Дога

На 89-м году жизни ушел из жизни выдающийся советский и молдавский композитор Евгений Дога. Эта скорбная весть была обнародована ТСВ Приднестровье. Мир музыки понес невосполнимую утрату: скончался автор знаменитых мелодий, чьи произведения любимы многими поколениями слушателей.

Евгений Дога родился 1 марта 1937 года в селе Мокра, расположенном в Молдавии. Его творческое наследие стало олицетворением целой эпохи, а знаменитый вальс из киноленты «Мой ласковый и нежный зверь» узнаваем даже теми, кто не знаком с именем композитора.

Его творческий путь отмечен невероятным взлетом: от простого сельского мальчика, очарованного оркестровой музыкой, до всемирно признанного маэстро. После завершения обучения в Кишиневской консерватории он посвятил себя созданию музыки, написав более двух сотен саундтреков к фильмам, среди которых такие шедевры, как «Табор уходит в небо» и «Анна Павлова». В его произведениях органично переплелись молдавский фольклор и каноны классической музыки.

Евгений Дога удостоен звания Народного артиста СССР, стал лауреатом Государственной премии и кавалером ордена Республики Молдова. Его музыка звучала и продолжит звучать в престижных концертных залах по всему миру, вдохновляя новые поколения музыкантов и слушателей.