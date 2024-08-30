Британский журнал OCA Magazine представил спецвыпуск, посвященный истории и культуре Джизака (Узбекистан)

Джизак исторически имел стратегическую значимость для Узбекистана, однако широкая мировая общественность знает о нем крайне мало. Джизакская область является родиной сразу двух лидеров страны — Шавката Мирзияева и Шарафа Рашидова, а также целой плеяды выдающихся людей, внесших большой вклад в развитие всего региона, от основателя династии Саджидов и Хамида Алимжана до современных известных спортсменов, артистов и ученых.

Высокие темпы развития Узбекистана под руководством Шавката Мирзияева вызывают все больший интерес к нему со стороны других государств и глобальных рынков, поэтому пришло время рассказать об одном из перспективных регионов страны.

Историей, которая украсила обложку выпуска, стала жизнь Марии Шевель (Ахмеджановой) и ее вклад формирование архитектурного облика Джизака и действующего одноименного санатория национального заповедника Заамин, который давно стал национальной карточкой региона.

«Мне очень понравилась статья о Марии Ахмеджановой и ее достижениях в Джизаке! Она является фантастическим пример для подражания для узбекских девочек и женщин, особенно в области науки, технологий, инженерии и математики. Я надеюсь, что Узбекистан выиграет от ее примера и что она продолжит вдохновлять будущие поколения. Журнал OCA — это отличный способ познакомить людей с Узбекистаном и Центральной Азией. Я получил огромное удовольствие от чтения!» — поделился своим впечатлением Йонас Аструп (Глава Фонда «Uzbekistan Vision 2030» ООН в Узбекистане).

Вопрос наследия Джизака и связанных с ним известных личностей был раскрыт в статьях, посвященных истории освоения Голодной Степи, в которую колоссальный вклад внес Шараф Рашидов. Имя Шарафа Рашидовича связывают не только с ростом промышленности и развитием региона, но и с литературой и искусством. Так отдельного внимания удостоилась его “Кашмирская песнь”. Обзор этой великолепной книги подготовил Шишир Радж, Адвокат Верховного Суда Индии из Нью Дели.

В специальный выпуск OCA Magazine: Jizzakh также вошли статьи от Ахрора Бурханова, пресс-секретаря Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, где автор рассказал об экономическом потенциале этой “скрытой жемчужины”. Тему экономического и энергетического развития продолжила статья от выпускника Оксфорда, Ника Рована, посвященная строительству атомной электростанции — одному из самых дискуссионных вопросов.

«С тех пор (с 1954 года) Узбекистан участвует в развитии ядерной науки и энергетических технологий. В Ташкенте и Самарканде уже более полувека функционируют исследовательские ядерные реакторы, на которых выпускалось множество специалистов, работающих в этой области по всему миру», — написал в своём комментарии британский академик, доктор Сиддхарт Саксена.

Другой ученый — Александр Козлов, заместитель директора Главного научно-практического центра материаловедения Национальной академии наук Беларуси, кандидат экономических наук — подчеркнул: «Дальнейшее развитие экономики, рост промышленного производства при обеспечении высокого уровня жизни населения просто невозможно без увеличения энергетических мощностей. Как показывает практика, достойной альтернативы атомной энергии в ближайшем будущем нет. В то же время, хорошим дополнением должна стать так называемая «зеленая» энергетика».

В номере получили освещение и вопросы образования, как одного из ключевых направлений развития Джизакской области. В статье доктора Прадипы, Проректора по научной работе университета Самбхрам в Джизаке, изложены некоторые итоги развития образования в Узбекистане за период независимости, а также определены ключевые аспекты его дальнейшего усиления.

«Очень интересно читать о дальнейших шагах по развитию и преобразованию системы образования Узбекистана, а также о развитии сектора высшего образования в Джизакской области. В частности, отрадно видеть видеть такие конкретные результаты в области гендерного паритета и валового коэффициента охвата образованием (ВКО), а также улучшения в трудоустройства студентов,» — написал в своем ревью Стивен Кинг, Руководитель отдела реформы образования по Европе и Центральной Азии Cambridge University Press & Assessment.

На страницах журнала читатели смогут найти не только аналитику по региону, но и информацию о невероятных и малоизвестных за рубежом туристических достопримечательностях, таких, как древние замки или легендарная джизакская самса, а также о спорте и искусстве. Специализация на регионе позволила дать международной аудитории разносторонний обзор его уникальных черт и особенностей.

«Мне очень нравится новый формат этого выпуска, поскольку он позволяет получить подробное представление о регионе…», — прокомментировал издание Его Превосходительство, Лорд-адмирал сэр доктор Томас Селлуччи (США).