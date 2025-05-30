Тизер сериала «Дети перемен» получил награду Golden Trailer Awards

В Лос-Анджелесе объявили победителей премии Golden Trailer Awards 2025 — награды, отмечающей лучшие трейлеры и промо-ролики к фильмам и сериалам для кино, телевидения и стриминговых платформ. Победителем в номинации «Лучший иностранный тизер» стал ролик к первому сезону семейной саги «Дети перемен» — совместному проекту онлайн-кинотеатров START, Wink.ru и телеканала НТВ. За производство тизера отвечала команда START и трейлер-хаус Trailermakers.

«Дети перемен» — проект режиссеров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой («Черная весна», «Фишер»). Премьера первого сезона состоялась 21 ноября 2024 года, второй сезон проекта уже находится в стадии активной подготовки к съемкам. За производство сериала отвечает START при поддержке «НМГ Студии».

Действие «Детей перемен» разворачивается на фоне 90-х — времени, когда «жизнь по понятиям» разделяла даже самых близких людей, и брат был готов убить брата. В центре сюжета — трое братьев от разных отцов, Петр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. Но на дворе 1995 год, в воздухе витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне ветшающих ДК и закрывающихся заводов рушится и семья Флоры.

Golden Trailer Awards — ежегодная международная премия в области маркетинга кинопродукции, которая вручается с 1999 года в США. Жюри в составе ведущих международных режиссеров, продюсеров, актеров, писателей, сценаристов и рекламных деятелей оценивает трейлеры, телевизионные и радиоролики, постеры, digital-рекламу и рекламные кампании фильмов.