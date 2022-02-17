Miraya SHARK: «В гармонии с собой»

2022 год певица Miraya Shark начала активно. Девушка находится в прекрасной музыкальной форме и не перестаёт радовать слушателей событиями. Какими? В эксклюзивном интервью для АртМосковия.

– Miraya, как для вас начался этот год?

– Замечательно! В конце прошлого года мы выиграли большой музыкальный проект на радио «Милицейская волна» с песней «Законы Ньютона», попали в ротацию, а до этого сингл «Закаты цвета фанты» просто взорвал социальные сети, теле и радио эфир. Мы собрали более 11 миллионов просмотров на ютюб и нереальное количество репостов. Такая поддержка аудитории дорогого стоит.

– Поэтому, вы решили не останавливаться?

– Да, у меня недавно вышел клип на песню «Новый день» и он, тоже пришелся по вкусу моим зрителям. Вконтакте у нас уже больше ста тысяч просмотров, люди пишут комментарии, делятся своими историями.

Получился свежий природный клип, который мы сняли в городе Лагош в Португалии.

– Он вышел одновременно с новой песней?

– Да, она называется «Нули». Это особенная для меня песня. Сильная, мощная, не в смысле громкая, а в плане эмоций, характера.

– Можно подробнее о ней?

– Песня «Нули» о созависимости отношений и последствиях от них… Когда партнёр обесценивает тебя, и ты это признаешь, к сожалению… Неизбежно опускаешься на дно своих мыслей переживаний и слёз. Без энергии и ресурсов. Ты учишься понимать себя и знакомишься с самим собой. Есть два пути: долгая депрессия и обнуление. Обнулившись, ты идёшь на встречу к себе, к любви к самому себе. И в конце этого опыта, ты принимаешь великий подарок — роман длиною в жизнь . Роман с самим собой. Потому что самый верный и любящий партнёр в жизни, в первую очередь, это ты сам для себя.

– Этот релиз оправдал ваши ожидания?

– Да, для меня главное, быть услышанной, чтобы люди понимали меня, мои песни, чтобы мы были на одной волне. Радио и ТВ — это круто, но, главное, попасть в сердце и душу людей.

– Какие планы у Miraya Shark?

– Хочу сделать несколько ремиксов на уже вышедшие треки, а после, заняться записью нового сольного материала. Планов очень много, музыка всегда была, есть и будет частью меня и моей жизни.

– Что вы можете пожелать нашим читателям?

– Главное, оставаться в гармонии с собой, любить и быть искренним.

Беседовал Алексей ВОРОПАЕВ,

Фото из личнога архива Miraya SHARK

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