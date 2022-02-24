TOMMY D: «Я писал хиты для известных исполнителей, а сейчас начал сольную карьеру»

TOMMY D – молодой исполнитель, автор песен, саунд-продюсер, писал хиты для Клавы Кока, Niletto и других популярных исполнителей. В настоящее время начинает свою сольную карьеру. В небольшом интервью музыкант рассказал о своём творчестве и отношении к музыке.

– Как давно занимаетесь музыкой? Что сподвигло быть артистом?

– С детства было желание стать артистом, петь свои песни. Начал писать с 14 лет. Будучи взрослым, окончив школу, я поступил в музыкальный колледж на джазовое отделение, на фортепиано. Пошел туда, чтобы научиться играть и делать аранжировки. Как только закончил колледж, переехал в Москву.

– Какое значение имеет для вас музыка?

– Мое музыкальное творчество должно что-то менять в людях, после того, как они услышали трек. Для меня это так. Чтобы люди пережили то состояние, которое я испытывал, прочувствовали это. Или чтобы при прослушивании они поняли что-то для себя. Для меня это очень важно. Музыка должна быть не просто фоновая, а иметь огромное значение!

– Вам нравится больше писать песни для себя или других артистов?

– Я 2 года писал песни, это была моя работа. Есть вдохновение или нет, это должно быть. Несмотря на свою работу, я никогда не хотел заниматься музыкой просто ради денег. В один момент мне надоело писать песни просто, чтобы они были. И я решил, что больше не буду специально садиться и выделять время для написания песен. Это был такой 2-3 недельный период раздумий.

В течение следующих 3-х месяцев удивительным образом песни стали приходить сами по себе. Я написал намного больше хороших песен, чем в любой период своей жизни, когда я их писал каждый день. Этот момент расставил все по своим местам. Я понял, что это должно идти от себя, искренне!

– С кем из артистов вы работали и повлияло ли это на вашу музыкальную деятельность?

– Работал с большим количеством артистов, так как я сонграйтер, саунд-продюсер. Я писал хиты для известных исполнителей, а сейчас начал сольную карьеру. Сотрудничал с Николаем Басковым, а из молодых артистов это: Даня Милохин, Клава Кока, Нилетто и многие другие.

Некоторые в большей степени повлияли на мое творчество. Например, Николай Басков и Даня Милохин очень помогли мне в моем мышлении.

Даня, тот человек, от которого заряжаешься энергией и понимаешь, что все может получиться, если ты и правда поверишь в то, что делаешь.

А от Николая, я получил информацию: нужно, чтобы слушатели понимали, что это именно твоя песня. Она должна быть большой в понимании, что прошло 5-10 лет, а она также актуальна или освещает этот отрезок времени и проблемы людей.

– Сейчас вы выпустили новый трек «Мой капюшон». Как вы пришли к нему? Какие ощущения были в момент написания?

– Новая песня полностью описывает сама себя. Я постарался максимально описать ту ситуацию, которая у меня происходила. Про эмоциональные качели в отношениях, взаимоотношения между людьми. Я просто сидел за клавишами дома и эта песня пришла.

Мои ощущения были в тот момент непередаваемые. Я слышал, как она должна звучать и меня распирало от радости. Я знал, что запишу и это будет душераздирающе, по-серьезному, осознанно.

– Какие вы ставите себе цели в своей музыкальной карьере?

– Сделать ту музыку, которая 100% будет трогать людей. Моя задача найти песню, которая будет близка максимальному количеству людей в России. Чтобы эта песня родилась изнутри меня.

Хочу найти в себе то, чего не хватает мне и другим. И рассказать об этом в своей музыке.

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