София ХОМЕНКО: «Я всегда знала, что моя миссия – петь!»

Она сочиняет и исполняет собственные авторские песни. Учится в театральной студии и выступает на сцене МХАТ им. Горького. А ещё её можно видеть в роли ведущей Всероссийского проекта «Открытые уроки». А теперь внимание: нашей сегодняшней гостье Софии Хоменко всего 12 лет! Попробуйте вспомнить себя в этом возрасте и задать себе вопрос: а чего в 12 лет добился ты?..

София Хоменко. Фото из личного архива

– Ты начала заниматься вокалом в два с половиной года. Сейчас ты поёшь, записываешь свои авторские песни. Значит ли это, что ты уже определилась с выбором своей будущей профессии или это просто увлечение?

– Я всегда знала, что моя профессия и моя миссия – петь. Родители рассказывают, что даже когда я лежала в коляске совсем маленькая, я выводила вокальные звуки, и все говорили: «Она поёт!» И я точно не предам свой талант и музыку. Конечно, в ближайшие годы необходимо получить профессиональное образование. На кого я пойду учиться дальше, пока не определилась: певица, композитор, аранжировщик… В любом случае образование будет в помощь моему делу жизни.

– В своей песне «Зефир», которую ты выпустила минувшим летом, ты говоришь, что для тебя «Жизнь – это бассейн с зефиром». Что ты имеешь в виду? И есть ли особый посыл для всех поклонников твоего творчества в этой песне?

– Жить надо легко, не расстраиваться по пустякам, идти вперёд и верить в себя, кто бы тебе не мешал и не расстраивал. Жизнь такая, какой ты её воспринимаешь. Получился такой легкий танцевальный вайб с вкусным названием «Зефир»! Песня была принята публикой как хит, для меня, автора, это лучшая мотивация.

– Песня «Зефир», это моя вторая авторская песня. Первую авторскую песню я написала на пол года раньше, называется «Цунаme». Она более глубокая и намного серьезней.

– Написать песню в любом возрасте – непросто. Как ты справляешься с этим? Возможно, у тебя есть свои секреты, где ты черпаешь вдохновение, как к тебе приходят идеи.

– На самом деле я не задумываюсь, как написать песню, стихи, музыку. Возможно, это сейчас, пока нет чёткой задачи сочинять на заданную тему. Хотя и такой небольшой опыт у меня есть, и вполне успешный. Я записываю все мысли, идеи, которые приходят в голову, а потом они складываются в текст.

Моменты вдохновения могут посещать неожиданно, тогда приходится бросать то, что делаешь, и записывать, наигрывать, напевать на диктофон. Такого материала может быть очень много, и не всегда он «идет в дело». Источники вдохновения непредсказуемы. Это может быть всё, что угодно, на что кто-то совершенно не обратит внимание: человек на улице чем-то привлёк внимание, красивый вид из окна или обстановка вокруг меня.

– Как сейчас обстоят дела с актёрской карьерой? Есть ли в планах участие в новых постановках?

– Я продолжаю заниматься в театральной студии Светланы Горшковой, ждем возвращения на сцену спектакля «Война глазами детей», который идёт на сцене МХАТ им. Горького, мюзикла «Алые Паруса» (Максима Дунаевского) и ряд других постановок, в которых я участвую.

На Новогодние праздники приняла участие в «Добрая ёлка Мэра Москвы» для детей, находящихся на стационарном лечении — это была очень яркая и добрая постановка, все детишки остались довольны.

Есть интересные предложения на ближайшие месяцы, но об этом чуть позже — они пока в работе.

– Тебе посчастливилось принять участие в IV Международном Большом Детском фестивале, но не в качестве актрисы, а в качестве члена жюри. Что сложнее: самой выступать на сцене или оценивать игру актёров с позиции жюри?

– Да, это удивительный фестиваль Сергея Безрукова. Суть в том, что много спектаклей, фильмов, мультфильмов создают для детей, но как определить, нравится это юному зрителю или нет? Международный Большой Детский фестиваль – единственный в своём роде. Наша задача не только поставить общую оценку, но и дать рекомендации, сформулировать, что понравилось, что не понравилось и почему. В результате бывает, что участники фестиваля даже вносят коррективы в свои постановки после отзывов жюри.

София Хоменко на Международном Большом Детском фестивале. Фото – Герман Жигунов

Я думаю, конечно, сложнее оценивать. Когда выступаешь, ты уверен в себе, знаешь, где , что и как, а когда оцениваешь, всегда сомневаешься, всё ли учёл. Ведь как говорит Сергей Витальевич, «дети – это маленькие взрослые», и ответственность высокая. И всегда ставишь оценку на балл выше, и всё очень волнительно и неоднозначно, особенно выбирать победителя.

Мне посчастливилось быть не только членом замечательного детского жюри фестиваля, но и одной из немногих представлять фестиваль в качестве юнкора.

– На твой взгляд, в чём успех спектакля: в таланте актеров, в необычном сюжете или в чем-то другом?

– Успех, конечно, состоит из многих факторов и зависит не только от актёрского состава. Бывает и сюжет слабый, но отменная игра актеров покрывает этот недостаток. Думаю, что «незначительных» составляющих успеха нет. Значимо всё: и свет, и звук, и декорации.

Для меня лично самое главное, чтобы актёры не играли спектакль, а жили в нём, декорации и костюмы я отодвигаю на второй план, ну и конечно, очень большой плюс, если в спектакле есть песни и музыка, особенно живая.

– В каком спектакле ты бы хотела попробовать исполнить роль в будущем? Есть ли у тебя любимые спектакли, в которых ты представляешь себя на месте главной героини?

– В числе участников Фестиваля Сергея Безрукова в номинации «Лучший спектакль театра кукол для детей в младшей возрастной категории» победителем стала постановка «Вафельное сердце» (Театр «КУКФО» ). Он о приключениях двух друзей – мальчика Трилле и его соседки Лены. После спектакля я решила, что если бы этот спектакль поставить не в кукольном формате, я бы с удовольствием сыграла роль этой девочки.

О том, какую роль я бы хотела примерить на себя в будущем, обязательно расскажу чуть позже.

– Ты пробуешь себя в самых разных творческих профессиях, но какое занятие тебе доставляет большее удовольствие?

– Все пробы себя и увлечения идут в дополнение к основному направлению – музыке. В театре мне нравится примерять разные роли, проживать предлагаемые сюжеты. Ещё я ведущая во Всероссийском проекте «Открытые уроки» (проект реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. – прим. редакции).

София Хоменко. Фото со съёмок проекта «Открытые уроки». Фото предоставлено SODA Production

Это очень интересные онлайн-уроки для школьников, они приурочены к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры. Их можно посмотреть на сайте Института Воспитания, на YouTube-канале или в VK. Очень рекомендую!

Мне нравится эта сфера, возможность общаться с разными интересными людьми, вести эфир. Я и сама узнаю много нового, конечно, этим хочется поделиться.

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