Мировые художники создадут музей под открытым небом в Балашихе в рамках проекта «Культурный код»

Подмосковная Балашиха выиграла в конкурсе на право проведения Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код» – проекта Фонда поддержки и развития современного искусства и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Статус победителя дает право на проведение фестиваля в 2022 году, а также на создание музея монументального искусства под открытым небом.

Конкурс проводился среди российских регионов. Согласно его условиям, профильные ведомства местных администраций подавали заявки в оргкомитет «Культурного кода», в которых нужно было отразить свое видение проведения мероприятия.

«Балашиха сделала самую интересную и красочную заявку. Проект предложили проводить целый месяц – с 15 августа по 17 сентября. Он будет включать в себя мероприятия разных направленностей: форум, посвященный экологии; фестивали танцев, музыки, уличного спорта, фотографии; концерт с участием российских звезд, а также образовательные лектории и многое другое. Планируется, что участниками и зрителями мероприятий станут более трехсот тысяч человек», – рассказал президент Фонда поддержки и развития современного искусства, продюсер проекта «Культурный код» Дмитрий Лёвочкин.

В качестве локации для музея монументального искусства предлагается микрорайон Железнодорожный – здесь резиденты «Культурного кода» создадут порядка 30 муралов на фасадах 9-ти и 14-тиэтажных жилых домов. Планируется, что в город приедут около 60 зарубежных и российских художников.

«В данный момент мы продолжаем принимать заявки от райтеров. Уже сейчас о своем желании приехать на фестиваль в Россию заявили авторы из Австралии, стран Южной Америки, Азии и Европы. Окончательный состав художников будет известен через месяц, после 15 июля. Их отберут такие известные искусствоведы и деятели искусства, как Ольга Свиблова, Василий Церетели, Анастасия Постригай и другие», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, Балашиха станет первым городом, культуре которого будет посвящен NFT-арт из серии крипто-произведений Международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Работы художников будут переосмыслены, обогащены местным колоритом и переведены в блокчейн-пространство.

«Многие подмосковные города живут в столичном ритме и быстро меняются. Такие фестивали помогают формировать современную городскую среду, создавать неповторимый и узнаваемый облик территорий. История «Культурного кода» началась в 2019 году в Одинцово, когда в микрорайоне «Новая Трехгорка» художники расписали 33 фасада домов и стену длиной в 600 метров. Это был настоящий праздник творчества. Мы рады, что спустя 3 года «Культурный код» возвращается в Подмосковье, но уже с новыми силами и огромным опытом. Уверен, что нашу Балашиху, а также всех участников и гостей фестиваля ждёт много интересного, нового и яркого!» – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам, безусловно, очень приятно и почётно проводить фестиваль такого уровня на территории городского округа. Балашиха – молодой город, и подобные мероприятия всегда пользуются у нас популярностью и находят отклик у жителей и гостей округа. Уверен, фестиваль уличного искусства «Культурный код» подарит много ярких, незабываемых впечатлений как гостям, так и участникам. Создание музея под открытым небом – новый для нас опыт, который обогатит культурную составляющую Балашихи, позволит привлечь туристов и будет ежедневно радовать наших жителей. Приглашаю всех на фестиваль!», – поделился эмоциями глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Полная программа, а также окончательные сроки проведения мероприятий станут известны в ближайшее время.

Напомним, «Культурный код» – это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают музеи монументального искусства под открытым небом. С 2019 года резиденты «Культурного кода» создали около 100 работ. В данный момент их можно увидеть в Одинцово, Челябинске, Казани, поселке Солнечнодольске Ставропольского края, Москве, Нижнем Новгороде и Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

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