Почем уходит детство: цены на детскую коллекционную иллюстрацию выросли в 5 раз

В московской усадьбе Вишневских прошли первые торги аукционного дома Клуба коллекционеров графики. На аукционе было разыграно 78 работ авторства отечественных и зарубежных художников XVI-XXI века. Все вещи объединила тема анималистики. Любопытно, что наибольший интерес коллекционеров привлекли зарисовки к советской детской литературе. 45 реализованных лотов были написаны авторами как иллюстрации к сказкам и детским журналам. Цена на некоторые из вещей в процессе споров взлетела в 5 раз.

Основатели аукционного дома Клуба коллекционеров графики подвели итоги первых торгов. Самой дорогой проданной вещью стала этнографическая гравюра Георга Опица «Стоянка калмыков», 1831 год. Лист с собачкой, наблюдающей за игрой в шахматы, ушел с молотка за 300 тысяч рублей.

Cледом идет «Козел и лиса», авторства известного детского иллюстратора Юрия Васнецова. На пике спора ее стоимость достигла 70 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает «Слон» Евгения Чарушина. За его эскиз к стихотворению Самуила Маршака «Детки в клетке» участник торгов заплатил 46 тысяч рублей.

Юрий Васнецов, «Козел и лиса»

А вот наиболее жаркие споры ожидаемо велись за вещи Владимира Лебедева и Владимира Конашевича. Их работы, точно знакомые каждому, кто хоть раз брал в руки детские советские журналы и книжки, продемонстрировали наибольший ценовой скачок. Например, стоимость «Дудочек» Конашевича взлетела в процессе торгов в 5,5 раз (с 3 тыс до 17 тыс руб). А лебедевского «Волка» при резервной цене в 10 тысяч рублей отыграли за 22 тысячи.

Владимир Конашевич, «Дудочки»

Владимир Лебедев, «Волк»

Но абсолютным рекордсменом анималистического аукциона по росту цены стала «Куница» Евгения Чарушина. Лот стартовал с 7 тысяч рублей, «с молотка» он ушел за 32 тысячи рублей.

Евгений Чарушин, «Куница»

Основатели аукционного дома подчеркивают, что их институция занимается развитием не только классического искусства, но и активно поддерживает современные таланты. Как оказалось, не зря. Во время аукциона разыгралась нешуточная борьба за работы молодого московского художника Ивана Бекетова. Его акварельные «Бычки» в пепельнице покорили участников торгов, вызвав не меньший интерес, чем дорогостоящие работы именитых мастеров.

Иван Бекетов, «Бычки»

Всего в каталог анималистического аукциона вошло 229 вещей из частных коллекций членов «Клуба коллекционеров графики».

Аукционный дом Клуба коллекционеров графики возник на фоне сложностей приобретения вещей на зарубежных площадках, с которыми столкнулись российские коллекционеры. Его основателями являются Сергей Подстаницкий, искусствовед и создатель Клуба коллекционеров графики, Степан Вишневский, правнук известного советского коллекционера Феликса Вишневского и их неназванный деловой партнер.

Аукционный дом Клуба коллекционеров графики на фоне других площадок отличается тем, что это единственная в мире подобная площадка, которая специализируется только на графике. Штаб-квартирой культурной институции стало фамильное имение дворян Вишневских в Замоскворечье.

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