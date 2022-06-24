В Москве утвержден предмет охраны дома-мастерской знаменитого скульптора Веры Мухиной

В столице утвердили предмет охраны дома-мастерской выдающегося советского скульптора Веры Мухиной — автора монумента «Рабочий и колхозница». В документе перечислены и описаны все характеристики и ценные элементы объекта культурного наследия. Двухэтажное здание 1947 года постройки находится по адресу: Пречистенский переулок, дом 5а.

«Дом Веры Мухиной имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Эксперты изучили и описали исторический облик здания, его роль в архитектурном ансамбле района и все элементы. Теперь любые реставрационные работы будут проходить с учетом этих данных»,— рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В предмет охраны специалисты Мосгорнаследия включили конструкцию крыши и треугольное окно на ней (световой фонарь), капитальные стены, перегородки, перекрытия и деревянную парадную лестницу с балюстрадой. Также в документ вошли архитектурно-художественное оформление фасадов здания, его интерьеров, материалы отделки и мемориальная мраморная доска в честь Веры Мухиной. Особое внимание уделили описанию поворотного круга для скульптур в полу зала мастерской, его местоположению и конструкции.

Сейчас здание находится в ведении Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э.Грабаря. С 1980-х годов там восстанавливали фрагменты древнерусской и среднеазиатской живописи.

В 2018 году здание отреставрировали: укрепили фундамент, привели в порядок кровлю, отделку и декор фасадов, витражное окно, световой фонарь и ограду участка. Дом вновь открылся для выставок и работ по восстановлению живописи.

Тогда же дом-мастерская скульптора Веры Мухиной стал лауреатом конкурса «Московская реставрация» в номинации «Лучшая организация ремонтно-реставрационных работ».

Вера Мухина — художница и скульптор-монументалист. Училась в Москве и в Париже. В 1935–1937 годах по ее эскизам был создан монумент «Рабочий и колхозница», постаментом которого стал советский павильон на Всемирной выставке в Париже, спроектированный Борисом Иофаном.

Среди других значительных работ Мухиной — скульптурные композиции «Хлеб» (1939), «Наука» (1950–1952) у здания МГУ, а также памятник Максиму Горькому на площади Тверская Застава, при работе над которым она выступила в качестве соавтора.

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