Премия в области современной русскоязычной драматургии «Действующие лица» лица объявила лонг-лист

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27 пьес из 427 присланных в 2022 году вошли в лонг-лист XX Международного конкурса современной русскоязычной драматургии «Действующие лица». В конкурсе приняли участие авторы из 18 стран в возрасте от 13 до 88 лет.

В этом году впервые объявлены специальные номинации:

  • «Лучшая комедия»;
  • «Лучшая пьеса о подростках».

В лонг-лист конкурса «Действующие лица» 2022 года вошли:

  • Константин Александров и Фёдор Жельне «Места для поцелуев»;
  • Екатерина Антонова «Сваты»;
  • Анна Гейжан «Волшебник и песчинка»;
  • Елена Коллегова «Меняю Кощея на Ивана»;
  • Елизавета Лисовая «Давайте спасём эту дуру!»;
  • Клуб «ЛитПросвет» «Ненужное наследство»;
  • Анна Лифиренко «Петля Мухиной»;
  • Ирина Максимова «Самый одинокий кит на свете»;
  • Екатерина Малашенко «Дочь вампира»;
  • Анастасия Малейко «Нянька для Агаты»;
  • Мария Малухина «Ноябрьский зов»;
  • Игорь Малышев «Власть»;
  • Юлия Марченко «Потерпевшие крушение»;
  • Олег Маслов «Ангелы вышли покурить»;
  • Светлана Патраева «Ну, здрасьте! Или как Нина женихов перебирала…»;
  • Георгий Пепеляев «Я танцую на могилах»;
  • Олег и Богдан Перепалец «Кызыла»;
  • Алексей Платонов «Птицы»;
  • Александр Поздняков «Тоска отменяется?»;
  • Андрей Сгибнев «Женить папу»;
  • Евгениня Скирда «Роза в навозной куче»;
  • Александр Скориков «Yunie mstiteli»;
  • Андрей Терехов «Самолётнутые»;
  • Екатерина Тимофеева «Полина ищет па»;
  • Светлана Шимоне «Один день из жизни Лины»;
  • Тоня Яблочкина «Мамочка»;
  • Владимир Янов «Париж-2217».

Организаторы приняли решение возобновить формат профессионального жюри. В этом году определять топовую «десятку» и победителей в специальных номинациях будут:

  • Дмитрий Астрахан – заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»;
  • Екатерина Кретова — заслуженный работник культуры РФ, театральный и музыкальный критик, арт-директор конкурса «Действующие лица»;
  • Ада Колганова – заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, директор РГБИ;
  • Александр Галибин – народный артист РФ, режиссёр, актер театра «Школа современной пьесы»;
  • Виктор Вебер – переводчик, член Гильдии драматургов России;
  • Марина Багдасарян – кандидат педагогических наук, лауреат и дипломант российских и зарубежных конкурсов (радиодрама), шеф-редактор радио «Культура», заведующая музея-студии Радиотеатра;
  • Елена Исаева – драматург, сценарист, победитель первого конкурса «Действующие лица».

Перед Новогодними праздниками будет объявлен шорт-лист в эфире радио «Культура» и определены дата и формат проведения творческой лаборатории «Класс молодой режиссуры».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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