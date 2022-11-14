Премия в области современной русскоязычной драматургии «Действующие лица» лица объявила лонг-лист

27 пьес из 427 присланных в 2022 году вошли в лонг-лист XX Международного конкурса современной русскоязычной драматургии «Действующие лица». В конкурсе приняли участие авторы из 18 стран в возрасте от 13 до 88 лет.

В этом году впервые объявлены специальные номинации:

«Лучшая комедия»;

«Лучшая пьеса о подростках».

В лонг-лист конкурса «Действующие лица» 2022 года вошли:

Константин Александров и Фёдор Жельне «Места для поцелуев»;

Екатерина Антонова «Сваты»;

Анна Гейжан «Волшебник и песчинка»;

Елена Коллегова «Меняю Кощея на Ивана»;

Елизавета Лисовая «Давайте спасём эту дуру!»;

Клуб «ЛитПросвет» «Ненужное наследство»;

Анна Лифиренко «Петля Мухиной»;

Ирина Максимова «Самый одинокий кит на свете»;

Екатерина Малашенко «Дочь вампира»;

Анастасия Малейко «Нянька для Агаты»;

Мария Малухина «Ноябрьский зов»;

Игорь Малышев «Власть»;

Юлия Марченко «Потерпевшие крушение»;

Олег Маслов «Ангелы вышли покурить»;

Светлана Патраева «Ну, здрасьте! Или как Нина женихов перебирала…»;

Георгий Пепеляев «Я танцую на могилах»;

Олег и Богдан Перепалец «Кызыла»;

Алексей Платонов «Птицы»;

Александр Поздняков «Тоска отменяется?»;

Андрей Сгибнев «Женить папу»;

Евгениня Скирда «Роза в навозной куче»;

Александр Скориков «Yunie mstiteli»;

Андрей Терехов «Самолётнутые»;

Екатерина Тимофеева «Полина ищет па»;

Светлана Шимоне «Один день из жизни Лины»;

Тоня Яблочкина «Мамочка»;

Владимир Янов «Париж-2217».

Организаторы приняли решение возобновить формат профессионального жюри. В этом году определять топовую «десятку» и победителей в специальных номинациях будут:

Дмитрий Астрахан – заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»;

Екатерина Кретова — заслуженный работник культуры РФ, театральный и музыкальный критик, арт-директор конкурса «Действующие лица»;

Ада Колганова – заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, директор РГБИ;

Александр Галибин – народный артист РФ, режиссёр, актер театра «Школа современной пьесы»;

Виктор Вебер – переводчик, член Гильдии драматургов России;

Марина Багдасарян – кандидат педагогических наук, лауреат и дипломант российских и зарубежных конкурсов (радиодрама), шеф-редактор радио «Культура», заведующая музея-студии Радиотеатра;

Елена Исаева – драматург, сценарист, победитель первого конкурса «Действующие лица».

Перед Новогодними праздниками будет объявлен шорт-лист в эфире радио «Культура» и определены дата и формат проведения творческой лаборатории «Класс молодой режиссуры».

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