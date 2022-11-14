Премия в области современной русскоязычной драматургии «Действующие лица» лица объявила лонг-лист

27 пьес из 427 присланных в 2022 году вошли в лонг-лист XX Международного конкурса современной русскоязычной драматургии «Действующие лица». В конкурсе приняли участие авторы из 18 стран в возрасте от 13 до 88 лет.
В этом году впервые объявлены специальные номинации:
- «Лучшая комедия»;
- «Лучшая пьеса о подростках».
В лонг-лист конкурса «Действующие лица» 2022 года вошли:
- Константин Александров и Фёдор Жельне «Места для поцелуев»;
- Екатерина Антонова «Сваты»;
- Анна Гейжан «Волшебник и песчинка»;
- Елена Коллегова «Меняю Кощея на Ивана»;
- Елизавета Лисовая «Давайте спасём эту дуру!»;
- Клуб «ЛитПросвет» «Ненужное наследство»;
- Анна Лифиренко «Петля Мухиной»;
- Ирина Максимова «Самый одинокий кит на свете»;
- Екатерина Малашенко «Дочь вампира»;
- Анастасия Малейко «Нянька для Агаты»;
- Мария Малухина «Ноябрьский зов»;
- Игорь Малышев «Власть»;
- Юлия Марченко «Потерпевшие крушение»;
- Олег Маслов «Ангелы вышли покурить»;
- Светлана Патраева «Ну, здрасьте! Или как Нина женихов перебирала…»;
- Георгий Пепеляев «Я танцую на могилах»;
- Олег и Богдан Перепалец «Кызыла»;
- Алексей Платонов «Птицы»;
- Александр Поздняков «Тоска отменяется?»;
- Андрей Сгибнев «Женить папу»;
- Евгениня Скирда «Роза в навозной куче»;
- Александр Скориков «Yunie mstiteli»;
- Андрей Терехов «Самолётнутые»;
- Екатерина Тимофеева «Полина ищет па»;
- Светлана Шимоне «Один день из жизни Лины»;
- Тоня Яблочкина «Мамочка»;
- Владимир Янов «Париж-2217».
Организаторы приняли решение возобновить формат профессионального жюри. В этом году определять топовую «десятку» и победителей в специальных номинациях будут:
- Дмитрий Астрахан – заслуженный деятель искусств РФ, режиссёр театра и кино, художественный руководитель театра «Школа современной пьесы»;
- Екатерина Кретова — заслуженный работник культуры РФ, театральный и музыкальный критик, арт-директор конкурса «Действующие лица»;
- Ада Колганова – заслуженный работник культуры РФ, кандидат филологических наук, директор РГБИ;
- Александр Галибин – народный артист РФ, режиссёр, актер театра «Школа современной пьесы»;
- Виктор Вебер – переводчик, член Гильдии драматургов России;
- Марина Багдасарян – кандидат педагогических наук, лауреат и дипломант российских и зарубежных конкурсов (радиодрама), шеф-редактор радио «Культура», заведующая музея-студии Радиотеатра;
- Елена Исаева – драматург, сценарист, победитель первого конкурса «Действующие лица».
Перед Новогодними праздниками будет объявлен шорт-лист в эфире радио «Культура» и определены дата и формат проведения творческой лаборатории «Класс молодой режиссуры».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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