Мировые премьеры в вокально-симфонической программе Игоря Еварда «Пробуждение Земли» на сцене ММДМ

20 февраля музыкальный философ и страстный экспериментатор Игорь Евард представит масштабный вокально-симфонический концерт «Пробуждение Земли»: историю о силе и времени, любви и скорби, о быстротечности момента, перетекающего в вечность. Премьера пройдет в Светлановском зале Московского международного дома музыки, где зрители смогут в полной мере насладиться мировым уровнем звучания чарующих и возвышенных произведений автора.

Игорь Евард – российский композитор, режиссер и сценарист. Широкую известность ему принесли работы в редком жанре классического кроссовера: филигранного симбиоза лучших академических традиций и современной музыки. Но творческий багаж композитора многогранен, и эксперименты соседствуют с монументальными академическими произведениями, а музыкальное творчество – с клипами и коротким метром авторства Игоря Еварда. При этом все его произведения – это стихия, вобравшая в себя бесконечность времени, мудрость природы и философию человеческого бытия.

Мировая премьера трех симфонических фантазий – «Песнь Табарной горы», «Святой Сатир» и «Пробуждение Земли» – в исполнении большого симфонического оркестра МГАСО под управлением дирижера Николая Хондзинского откроет современного композитора и для широкой публики. Симфонические сочинения на стихи известных поэтов на трех языках и классические кроссоверы обернутся иной гранью стилистического калейдоскопа творческого багажа композитора. Их представят ведущие солисты мировых оперных сцен: Екатерина Смолина (Москонцерт), Елизавета Нарсия (Государственный Академический Большой театр России), Сергей Писарев (театр Новая опера), Валерий Макаров (Государственный Академический Большой театр России) – и Государственная хоровая капелла имени А.А. Юрлова. Многогранные симфоническо-вокальные произведения создадут красочные и живые картины, наполненные глубоким философским смыслом и всепоглощающей любовью автора к музыке.

Проведет большой концерт признанный мастер слова музыкальный критик, теле- и радиоведущий Артем Варгафтик.

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