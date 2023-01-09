КРЕЩЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В НОВОЙ ОПЕРЕ

С 19 по 23 января 2023 года в Новой Опере при подержке ПАО «Сибур Холдинг» состоится Крещенский фестиваль!

Главное событие января в Новой Опере – Крещенский фестиваль. Он продлится с 19 по 29 января и будет включать семь музыкальных вечеров. В афише – первое российское исполнение оперы «Доктор Атом» Дж. Адамса, все оперы С.В. Рахманинова (к 150-летию композитора), симфонические и камерные концерты с эксклюзивными программами, а также одноактные балеты. Впервые в Новой Опере масштабную симфоническую программу представит дирижер Филипп Чижевский – признанный мастер ярких, неожиданных интерпретаций. Также на сцену выйдут приглашенные маэстро Фёдор Леднёв, Кристиан Кнапп, Антон Торбеев, Фёдор Безносиков и дирижеры Новой Оперы Евгений Самойлов, Дмитрий Волосников, Александр Самоилэ.

Традиционный ежегодный зимний фестиваль был задуман в 2005 году в память об основателе театра Евгении Владимировиче Колобове (1946–2003) и всегда открывается в день его рождения 19 января. Практически двадцатилетняя история Крещенского фестиваля включает важнейшие события: открытие новых имен, сочинений, никогда не звучавших в России. Эту же линию продолжает и фестиваль 2023 года.

Оперы

Крещенский фестиваль – 2023 открывается знаковым событием: первым российским исполнением оперы «Доктор Атом» современного американского композитора Джона Адамса (род. 1947). Опера прозвучит 19 января.

Главный герой произведения – физик-теоретик Роберт Оппенгеймер, научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого во время Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Действие происходит на полигоне в штате Нью-Мексико накануне первого испытания 16 июля 1945 года.

Опера «Доктор Атом» (2005) стала заключительной частью трилогии Дж. Адамса, в которую также вошли «Никсон в Китае» (1987) – опера о визите президента США Ричарда Никсона в Китай в 1972 году, «Смерть Клингхоффера» (1991) – опера о захвате лайнера «Акилле Лауро». Эти сочинения называют CNN-операми – термином, ассоциативно связанным с новостными программами телекомпании CNN и подчеркивающим выбор сюжетов на остроактуальные темы. Но сам композитор отвергает такое определение.

Адамс пояснял, что музыка написана под влиянием «Гибели богов» Р. Вагнера, и «Доктор Атом» с его постоянным ощущением приближающегося конца выглядит его ответом великому предшественнику. С этой мыслью соглашается и Питер Селларс, автор либретто и режиссер премьерной постановки 2005 года: «Это “Гибель богов” нашего поколения, с нашей скоростью, с нашими моментами напряжения, нашей нервной энергией. Но ничто не является метафорой, всё – реальность».

В либретто Селларс объединил разные источники: письма военного времени, мемуары, рассекреченные правительственные документы, петиции, а также древние индийские тексты (в одной из сцен хор поет о видении главному герою индуистского бога Вишну как разрушителя мира) и поэзию Шарля Бодлера, Джона Донна, Мюриэль Рукейзер. Известно, что Оппенгеймер знал на память множество стихов, и когда он прочел физикам-ядерщикам Священный сонет XIV Дж. Донна «Разбей мое сердце, трехликий Бог», они решили назвать первое испытание Trinity («Троица»).

Апокалиптический масштаб проблемы и заложенный в сюжете острый конфликт определили музыкальный язык оперы. Он намного более жесткий и диссонантный, чем привычный язык Адамса, минималистические аккордовые паттерны сочетаются с нетипичными для минимализма созвучиями-кластерами.

Мировая премьера оперы в Сан-Франциско была приурочена к 60-летию бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Затем состоялись постановки в Амстердаме, Чикаго, а также в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Позже Адамс переработал оперу в симфонию.

В Новой Опере сочинение прозвучит в концертном исполнении. Музыкальный руководитель и дирижер – Фёдор Леднёв. Он сотрудничает с ведущими оркестрами, со многими российскими и зарубежными ансамблями современной музыки, с 2019 года – дирижер musicAeterna. Под его руководством состоялось более 200 мировых премьер. Главную партию репетирует Дмитрий Зуев (баритон) – солист Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, приглашенный солист Мариинского театра.

Сочинения Дж. Адамса включены и в другие программы фестиваля: 21 января (концерт «На конец времени») и 29 января (концерт «Адамс, Брамс, Брукнер»). Дирижер заключительного концерта Филипп Чижевский так характеризует музыку этого композитора: «Адамс в своем творчестве смог аккумулировать разные стили и сделал это точно и изящно. Я бы сравнил такой подход с танцем афроамериканцев или с японскими мастерами единоборств: они делают небольшие движения, но в каждом из них – максимум энергии. Не стоит относить Адамса ни к постминимализму, ни к какому-либо другому музыкальному направлению. Он исследует стили на грани и получает кайф от микронесовпадений, от смещения. Он играет с возможностью раздвинуть временные границы».

Следующая важная серия событий фестиваля посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873–1943). К этой дате приурочено концертное исполнение всех опер композитора. Четыре произведения прозвучат в два вечера: 22 и 27 января.

22 января – «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини». Эти сочинения созданы композитором одно за другим, а на премьере в Большом театре в 1906 году они тоже исполнялись в один вечер. Более того, работа над «Скупым рыцарем» по одной из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина повлияла на композицию «Франчески», сюжет которой взят из «Божественной комедии» Данте: первоначальный замысел большой четырехактной оперы он сжал до двух картин с прологом и эпилогом. Оба произведения стали новинками с точки зрения оперной драматургии. Они отличаются краткостью, сжатостью формы, здесь нет постепенно развивающегося действия, а все внимание сконцентрировано на главных героях. «Скупой рыцарь» прозвучит под управлением дирижера Новой Оперы, заслуженного артиста РФ Евгения Самойлова, а «Франческу да Римини» представит дирижер Приморской сцены Мариинского театра Антон Торбеев.

27 января – «Монна Ванна» и «Алеко»: последний и первый опусы Рахманинова в этом жанре, самая неизвестная и самая популярная оперы композитора. «Монна Ванна» – неоконченное сочинение по одноименной пьесе М. Метерлинка. Исследователи предполагают, что замысел оперы относится к 1906 году, но композитор написал только первый акт и не оркестровал его. Уже после смерти Рахманинова оркестровку сделал дирижер Игорь Букетов, в 1984 году в Нью-Йорке состоялась мировая премьера, а в 2009 году в Москве – российская. «Алеко» же, напротив, – быстро созданный шедевр. Композитор написал его за 17 дней как дипломную работу к окончанию Московской консерватории в 1892 году. Автором либретто стал Вл.И. Немирович-Данченко, который взял за основу поэму А.С. Пушкина «Цыганы» и ориентировался на веристский тип одноактной оперы с острой, напряженной интригой. Центр сочинения – драматические эпизоды (Сцена у люльки и Каватина Алеко), при этом они окружены изумительными по красоте хорами. В Новой Опере сочинения исполнят дирижеры театра: «Монну Ванну» – лауреат премии «Золотая Маска» Дмитрий Волосников, «Алеко» – народный артист Республики Молдова Александр Самоилэ.

Балет – специальные гости

Особая страница Крещенского фестиваля – вечер балетов. Впервые в афишу проекта танец включен полномасштабно, что отражает актуальные творческие изменения, произошедшие в Новой Опере, в состав которой вошел Балет Москва. Балетные спектакли в дальнейшем станут важной частью программы Крещенского фестиваля.

В 2023 году танцевальный жанр представлен спектаклем Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина «Терезин. Квартет». Вечер включает в себя четыре одноактных балета в постановке известных российских хореографов на музыку композиторов, бывших узниками нацистских концлагерей. В Новой Опере спектакль пройдет 28 января. Он будет приурочен к Международному дню памяти жертв Холокоста. Мировая премьера состоялась двумя месяцами ранее: в конце ноября 2022 года в Нижнем Новгороде.

Терезин – название крепости и гарнизонного городка в районе Литомержице в Чехии. Во время Второй мировой войны здесь находился нацистский концентрационный лагерь Терезиенштадт (Терезинское гетто). Он был освобожден советскими войсками 9 мая 1945 года.

В проекте «Терезин. Квартет» главенствует число 4. Звучит музыка для струнного квартета. В каждом балете на сцене единовременно находятся от четырех до восьми артистов. Четыре истории узников Терезиенштадта рассказываются языком современного танца. Спектакль поставили четыре хореографа.

В основе спектакля – сочинения чешских композиторов, которые оказались в концентрационных лагерях: Эрвина Шульгофа, Гидеона Кляйна, Павла Хааса, Ганса Красы. Музыка прозвучит в исполнении струнного квартета солистов оркестра La Voce Strumentale.

Хореографы-постановщики спектакля: Татьяна Баганова – художественный руководитель Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы», многократный номинант и лауреат премии «Золотая Маска»; Алессандро Каггеджи – лауреат премий Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в Москве и VII Международного конкурса Юрия Григоровича «Молодой балет мира»; Максим Петров – лауреат премии «Золотая Маска»; Александр Сергеев – лауреат высшей театральной премии Санкт-Петербург «Золотой софит», первый солист и хореограф Мариинского театра.

Концерты

21, 26 и 29 января в рамках Крещенского фестиваля состоятся концерты камерной, вокально-хоровой и симфонической музыки.

Камерная музыка прозвучит в новом формате «Перевернутого концерта», который стартовал на прошлом фестивале и продолжит свое развитие в этом сезоне. И музыканты, и зрители располагаются на сцене, что создает совершенно уникальное ощущение звука. Слушатель находится внутри звуковой волны и в то же время окружен пустым резонирующим пространством зрительного зала.

Программа в уникальном формате будет исполнена 21 января. Концерт озаглавлен «На конец времени» по названию квартета Оливье Мессиана – это сочинение откроет вечер. «Квартет на конец времени» был создан в невероятных условиях: во время Второй мировой войны композитор находился в плену в лагере Шталаг VIII-A (город Гёрлиц в Германии, сейчас – территория Польши). С ним были и другие музыканты – кларнетист, скрипач и виолончелист. Именно для этих инструментов, а также для фортепиано, на котором играл сам композитор, был сочинен квартет. Он прозвучал в лагере перед заключенными 15 января 1941 года. Это удивительный памятник и музыки, и истории XX века.

Также в программе концерта: Симфония №7 А. Брукнера (переложение для камерного оркестра Х. Эйслера, Э. Штайна, К. Ранкла), оркестровое сочинение Stille und Umkehr («Тишина и возвращение») Б.А. Циммермана, Струнный квартет №2 Дж. Адамса. Дирижер – Фёдор Безносиков, молодой музыкант, преподаватель по классу скрипки в Московской консерватории, ассистент дирижера в Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Ведущий концерта – Ярослав Тимофеев, музыковед, музыкальный критик, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Музыкальная академия», эксперт Московской филармонии. «Всё, что будет звучать в программе, можно назвать зимней музыкой, – комментирует Ярослав. – Конечно, подразумевается не только календарная зима, но и зима человеческой жизни. Это музыка, вдохновленная размышлениями о смерти. Адамс взял за основу последние, прощальные сонаты Бетховена. Брукнер писал Седьмую симфонию, сначала интуитивно, а затем и осознанно прощаясь со своим кумиром Вагнером. Мессиан вообще создавал квартет в исключительных условиях, в которых он не знал, будет ли жив завтра. Предсмертное сочинение Циммермана, ушедшего из жизни по своей воле, – это вслушивание в наступающую тишину.

Мне показалось, что название концерта «На конец времени», которое родилось из заголовка мессиановского квартета, будет лучшим эпиграфом ко всему вечеру. Смысл этого названия мерцает разными гранями. Очевидно его значение, связанное с Апокалипсисом: сам Мессиан обращался к образу Страшного суда, он прекрасно знал Библию. Но можно вспомнить и гётевского Фауста, который хотел остановить мгновение по совсем иным причинам, и, конечно, хрестоматийную книгу Владимира Мартынова «Конец времени композиторов». Поскольку в концерте прозвучат партитуры, созданные за последние полтора столетия, мы оглянемся на путь, пройденный музыкой и людьми, и поразмышляем о том, близок финал или время еще будет».

Фаустианская тема прослеживается и в других программах. Она задана не только концертом «На конец времени», но и оперой «Доктор Атом» Дж. Адамса, которая изначально была задумана как часть серии опер с предварительным названием «Американский Фауст» и предполагала современную интерпретацию легенды, сопоставление Оппенгеймера с Фаустом. Критики, отмечая пристрастие Адамса к современной тематике, считают, что его трактовка актуальных событий придает им вневременность мифа.

Образ Фауста – метафора великих достижений и темной стороны жизни. Эту идею развивает концерт 26 января. В Новой Опере прозвучат два произведения – кантата «История доктора Иоганна Фауста» для контратенора, контральто, тенора, баса, смешанного хора и оркестра А.Г. Шнитке и «Песенки Маргариты» для сопрано и оркестра А.Л. Локшина.

«Фауст – тема всей моей жизни, и она меня уже пугает», – говорил Альфред Шнитке. Композитор считал, что в душе человека разворачивается борьба между совестью, желаниями и обстоятельствами, между Богом и дьяволом, и каждый делает свой выбор. Интересно, что для кантаты «История доктора Иоганна Фауста» (1983) Шнитке взял за основу не трагедию Иоганна Вольфганга фон Гёте, а «Народную книгу» в издании Иоганна Шписа 1587 года. Кроме того, он изучал книгу самого доктора Фауста по черной магии. Позже кантата стала частью одноименной оперы. В произведении Шнитке образ Мефистофеля воплощают контратенор (сладкоголосый обольститель) и контральто (жестокий палач). В Новой Опере партию контратенора исполнит Андрей Немзер, обладатель редчайшего тембра, лауреат конкурса оперных певцов в Метрополитен-опере и конкурса Operalia Пласидо Доминго. В других партиях – солисты Новой Оперы: заслуженная артистка РФ Маргарита Некрасова (контральто), Дмитрий Пьянов (тенор), Алексей Антонов (бас).

«Песенки Маргариты» (1973) написаны Александром Локшиным по трагедии Гёте в переводе Бориса Пастернака. Один из самых самобытных композиторов ХХ века, он сумел создать индивидуальный стиль, в котором современный музыкальный язык сочетается с опорой на классические традиции. «Песенки Маргариты» появились одновременно с последними симфониями композитора, их называют кульминацией его творчества. Локшин концентрируется на образе Гретхен, создавая своеобразный театрализованный монолог. Сочинение исполнит солистка Новой Оперы Мария Буйносова (сопрано).

Программу из произведений Шнитке и Локшина готовит дирижер Кристиан Кнапп. Маэстро учился в Консерватории Новой Англии, Университете Тафтса (США), Музыкальной академии Киджи (Италия), Санкт-Петербургской консерватории. С 2011 года – один из ведущих дирижеров Мариинского театра. В течение последних сезонов подготовил большинство крупных оперных премьер. Сотрудничает с престижными оркестрами по всему миру, среди них Лос-Анджелесский и Королевский ливерпульский филармонические оркестры, Национальный оркестр Франции и многие другие. Также Кристиан Кнапп – интерпретатор современной музыки.

Заключительный концерт фестиваля состоится 29 января. В программе: оркестровая фанфара Дж. Адамса – Tromba Lontana для двух труб и оркестра, Концерт №1 для фортепиано с оркестром ре минор И. Брамса, Симфония №3 ре минор А. Брукнера.

Сольную партию в Первом фортепианном концерте Брамса исполнит Алексей Мельников. Он стал победителем II Манхэттенского международного музыкального конкурса в Нью-Йорке и выступил на сцене знаменитого Карнеги-холла, завоевал III премию и бронзовую медаль XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского.

Впервые на сцене Новой Оперы большую симфоническую программу презентует Филипп Чижевский – успешный дирижер, двукратный обладатель театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Опера / работа дирижера», основатель ансамбля Questa Musica, с которым осуществил множество крупных проектов, провел огромное количество премьер и концертов в России и за рубежом. «Филипп Чижевский – имя, наконец продлившее список дирижеров, на которых в Москве “правильно ходить”» (Colta). Дирижер известен точностью и вместе с тем оригинальностью исполнения музыкальных произведений.

«Концепцию программы я сразу прочувствовал: это концерт in d [в тоне ре – прим. ред.]. В произведении Адамса Tromba Lontana нота ре – центральная. Сочинения Брамса и Брукнера написаны в тональности ре минор. У меня сразу появилась идея, как их совместить. Tromba Lontana и Концерт Брамса идеально сочетаются, и я их хочу исполнить attacca – без перерыва. Получится динамично и стремительно, можно сказать, как на космодроме: музыка Адамса выполнит функцию запуска, а когда в Концерте Брамса мы преодолеем сверхзвуковые скорости и земное притяжение, зазвучит поднебесная музыка – Симфония Брукнера.

Эта программа предполагает много интеллектуальной, внутренней духовной работы. К ней нужно подходить с максимально очищенным сознанием. Здесь нет мишуры, это не музыка эффектов, она очень вдумчивая. Мы попытаемся посмотреть внутрь себя, поразмышлять, что с нами происходит, может быть, попробуем спроецировать какие-то идеи на нашу жизнь сегодня, если мы расцениваем музыку как спасательный круг, который помогает людям испытывать эмоции, чувствовать, задумываться», – рассказывает Филипп Чижевский.

Фото – Екатерина ХРИСТОВА

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