Soda Luv представил свой сингл «Carpe Diem» в аккустике

Первую рабочую неделю Нового Года рэпер Soda Luv начал лирично - с представления одного из своих самых известных хитов со свежего альбома в новой драма-версии. Soda Luv - один из немногих рэп-артистов, которые выделяются постоянными экспериментами со стилистикой и идеями релизов.

Сингл «Carpe Diem» стал фокусным треком с альбома «Ничего Личного 2», который фанаты ознаменовали «возвращением к истокам» артиста. Среди жанров, к которым обращается рэпер - классический трэп, рэйдж, старый мемфис, чикагский и британский дрилл. Неудивительно, что в третьем выпуске «Toaster Live Xmas Season» Soda Luv в очередной раз удивил зрителей и представил нестандартную версию своего трека с яркими вокализами и драматичным настроением, цепляющим за душу.

Посмотреть видео можно в специальной группе Toaster в ВК.

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