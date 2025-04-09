Музей Победы впервые представляет в Чебоксарах работы художников-фронтовиков

9 апреля в Чувашском национальном музее открылся масштабный передвижной выставочный проект московского Музея Победы «Художники Победы». Выставка, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, покажет будни и подвиги солдат и командиров, труд медиков и тыловиков глазами непосредственных участников событий. Впервые в истории Музей Победы привезет в Чебоксары подлинники живописных полотен, графики и скульптуры художников-фронтовиков.

«События на фронте заставляли художников быть непосредственными участниками боев, а в перерывах в меру своих сил заниматься творчеством. Каждый набросок, сделанный художником с натуры, имеет особое значение для изучения эпохи Великой Отечественной войны. Фронтовые этюды — пейзажи, портреты, зарисовки боевых действий стали ценнейшими художественно-историческими документами. В них заложены основные качества реалистического искусства: народность и жизненная сила, а также высокая идея — вместе с войсками их авторы пережили все трудности и тяготы войны, познали величие и радость Победы», — рассказали в Музее Победы.

Музей Победы привезет в Чебоксары более 130 предметов, среди них — 54 уникальные живописные и графические работы 23 авторов, а также 14 скульптурных композиций Семёна Лоика. В выставку войдут рисунки фронтовой художницы Софьи Урановой, написанные в 1944 году, меткие и лаконичные зарисовки военной жизни Ореста Верейского, фронтовые этюды Виктора Дмитриевского, Александра Богданова, триптих «Дерево. Железо. Люди» советского художника и скульптора Николая Мацедонского, иллюстрированные почтовые карточки художника-графика, плакатиста Дмитрия Пяткина, работы Николая Обрыньбы, посвященные белорусским партизанам.

Выставку дополнит предметный ряд: военная форма, предметы снаряжения и быта, макеты танков и вооружения, медали и награды. Жители Чувашии увидят личные вещи Героя Советского Союза, главного маршала авиации Константина Вершинина, медицинские инструменты полковника медицинской службы Игоря Красовского и многое другое.