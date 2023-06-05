Миссию «Культурной столицы года» обсудили в Общественной палате РФ

Круглый стол на тему конкурса «Культурная столица года и вовлечение творческого потенциала в развитие территорий страны» состоялся в Общественной палате РФ 2 июня 2023 года.

Участниками дискуссии стали:

депутат Государственной Думы ФС РФ, профессор, председатель оргкомитета конкурса «Культурная столица года» Николай Новичков;

член оргкомитета конкурса «Культурная столица года», доцент Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Протасевич;

эксперт Ассоциации «Самые красивые деревни России» Екатерина Винокурова;

директор Ассоциации менеджеров культуры Инна Прилежаева;

художник, участник Венецианской, Московской, Стамбульской и др. биеннале современного искусства, преподаватель НИУ ВШЭ и Школы мультимедийных искусств им. А. Родченко Александр Шабуров;

заместитель генерального директора медиахолдинга «Регионы России» Глеб Бударин;

главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов

и многие другие.

Эксперты обсудили ряд вопросов, касающихся основных целей и задач конкурса, а также возможных проблем, с которыми предстоит столкнуться организаторам проекта.

– Сохранение нашей цивилизации напрямую зависит от развития и процветания каждого из городов. Именно для того, чтобы они развивались, находили свою миссию в современной жизни страны, и учрежден федеральный конкурс «Культурная столица года». По сути, это возможность на год стать главным городом страны. Эта перспектива пробудила большой интерес регионов к тому, чтобы обратить внимание на свои города. Нет никаких сомнений, что конкурс станет ежегодным. Мы очень интенсивно и слаженно работаем над его успешной реализацией, – сказал Николай Новичков.

В конкурсе «Культурная столица года 2024», проводимом при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, приняли участие 19 городов России: Белгород, Вологда, Грозный, Калининград, Калуга, Кемерово, Кострома, Нижний Новгород, Новороссийск, Новосибирск, Подольск, Псков, Самара, Ставрополь, Сыктывкар, Томск, Уфа, Чебоксары, Чита.

Глеб Бударин поинтересовался, может ли город не регионального значения претендовать на победу, на что получил положительный ответ: правила «Культурной столицы года» действительно предусматривают участие не только региональных центров, но и любых других городов с населением не менее 250 тысяч человек.

О содержательных критериях оценивания городов-участников рассказал Александр Протасевич.

– Для участия в конкурсе на первом этапе каждый город подает официальную заявку и, получив доступ в информационную систему проекта, создает в ней свое «портфолио» по 12 направлениям:

Архивы и историко-культурное наследие;

Материальные культурные ресурсы;

Духовно-нравственные ценности;

Городская среда и урбанистика;

Инновации и креативные индустрии;

Туризм и индустрия гостеприимства;

Образование и просвещение;

Экология и здоровый образ жизни;

Система массовых коммуникаций;

Некоммерческий сектор;

Инклюзивная экосистема;

Территориальный маркетинг и брендинг.

Каждое из этих направлений представляется в трех измерениях развития города: прошлое, настоящее, будущее. По каждому из этих аспектов эксперты конкурса выставляют баллы. Максимальное количество баллов, которое может получить город по итогам первого этапа заявочной кампании – 1200. Лидеры рейтинга по сумме баллов войдут в шорт-лист финалистов – кандидатов на получение звания «Культурная столица года».

Александр Протасевич подчеркнул, что одной из наиболее сложных задач для конкурсантов стало определение собственной маркетинговой стратегии.

– В числе ключевых задач городов в рамках конкурса – преодоление межведомственных барьеров для достижения общих целей, организация широкого взаимодействия органов власти с негосударственным сектором, выявление новых лидеров креативной экономики. Однако одной из самых сложных стала задача повышения позитивной узнаваемости и туристической привлекательности городов, тесно связанная с осознанием собственной идентичности и использованием современных социокультурных технологий. Это многоплановая деятельность, требующая специальных компетенций, развитием которых в условиях рыночной экономики просто необходимо серьезно заниматься, – подчеркнул он.

Инна Прилежаева предложила оргкомитету конкурса обратить внимание на стратегию выживания городов и сохранения их целостности.

- Это реальный вызов, с которым сталкиваются многие города. Нужно проследить, каким образом они сохраняют себя и при этом становятся сильнее, – заявила она.

На тему привлечения туристического потока высказалась Екатерина Винокурова.

– Надо уметь настроить население так, чтобы оно могло грамотно взаимодействовать с быстро меняющимся городом. Должны проводиться инфраструктурные работы, организовываться центры по работе с туристическим потоком.

По словам организаторов конкурса, в настоящее время ведется активный диалог с федеральными ведомствами, чтобы предусмотреть финансовое поощрение для города-победителя.

– Очень важно, чтобы эти средства в результате дошли до творцов, а не только юридических лиц, – заметил Александр Шабуров.

В завершение дискуссии Александр Протасевич отметил, что конкурс будет полезен не только победителю конкретного года, но и любому другому участнику:

– В рамках конкурса формируется экосистема дружественной конкуренции. Когда один из городов выигрывает и получает звание на предстоящий год, остальные участники не рассматривают эту ситуацию как драматическую и окончательную, а анализируют сильные стороны победителя, сотрудничают с коллегами из других регионов и применяют новые знания, чтобы на следующий год снова подать заявку с уже бОльшими шансами на успех. В перспективе в проекте планируется и еще одна стимулирующая опция – поддержка отдельных проектов городов, подавших заявки, но не ставших победителями в текущий год.

Шорт-лист финалистов конкурса будет объявлен в конце июня. В сентябре в Москве претенденты на победу представят свои программы в ярком презентационном формате, после чего будет объявлен лауреат – обладатель титула «Культурная столица года 2024».

Инициатор конкурса — Фонд развития культурной, научно-образовательной и социально-экономической сфер территорий «Культурная столица» при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Фото – Дмитрий ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

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