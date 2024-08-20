Валентин Шишкин создает кинетический интерьер

Кинетик, тренер-эксперт по невербальным коммуникациям активно работает над созданием кинетической мебели. Идея родилась пять лет назад во время серии консультаций, когда Валентин обратил внимание на то, что после возвращения из дома паттерны поведения, от которых собственно и избавлялись во время индивидуальных занятий, стали возвращаться. «В тот момент, когда я отработал два часа с клиентом, она полностью раскрылась, и тут садится на свой привычный стул, и вдруг возвращается к еще более худшему состоянию, чем когда мы начинали работать. И я подумал, что если обычный стул делает вот это с человеком, то этот стул — враг» — вспоминает Валентин Шишкин.

С того времени кинетик сфокусировался на мебели и начал рассматривать всю мебель с точки зрения того, как она влияет на человека.

По мнению кинетика, попытки сделать мебель более удобной есть, но идеальной, той, которая «подстраивается» под человека, улучшает его кинетику, тело и состояние — нет.

Главная отличительная особенность кинетической мебели – это способность двигаться, быть мобильной в тех плоскостях, которые необходимы данному конкретному человеку в данных конкретных обстоятельствах. Частично это уже применяется при конструировании автомобильных кресел, производстве матрасов с функцией памяти, в некоторой бытовой технике.

«На мой взгляд, грядет эра изменения дизайнов мебели, которая будет более мобильна, которая сама будет подстраиваться под человека, и которая сделает жизнь человека удобной, а не такой, к которой он привык.. Причем разница между удобной и привычной колоссальна… Если человек привык жить в неудобной мебели, ему привычно неудобно! Вдумайтесь в эту фразу», — говорит Валентин Шишкин.

По мнению автора идеи, применение кинетической мебели должно быть как можно более массовым. Но, в первую очередь, новые технологии необходимы в тех сферах, где высока стоимость принятия решений – в ведомствах, где люди длительное находятся в напряжении и важна концентрация внимания, это и медицинские и образовательные учреждения.

В настоящее время Валентин Шишкин со своей командой проводит научно-исследовательские работы и опытные испытания. «По факту, большинство узлов, применяемых для создания кинетической мебели, уже существуют, они унифицированы. Что-то мы берём из мебельной индустрии, что-то из робототехники, а что-то вообще из мира игрушек» — отмечает он.

К концу этого года Валентин Шишкин обещает представить первые образцы кинетической мебели.