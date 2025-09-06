Группа ФЭМИЛИ дала концерт на самой высокой смотровой площадке Европы

День знаний стал по-настоящему знаковым событием в культурной жизни столицы. Группа ФЭМИЛИ провела эксклюзивный концерт на 86-м этаже башни «ОКО» в Москва-Сити, самой высокой смотровой площадке Европы. Мероприятие собрало 200 гостей, среди которых были медийные лица, блогеры и преданные поклонники дуэта.

Уже с самого начала вечера гостей ждало потрясающее зрелище. Мерцающие огни мегаполиса и ощущение полета создавали уникальную атмосферу. Розовый Московский закат в этот день никого не оставил равнодушными. Гости наслаждались танцевальной музыкой, делали фотографии на фоне бескрайнего городского пейзажа и предвкушали главное событие вечера.

Дуэт открыл концерт своими самыми известными композициями. Центральным моментом вечера стала долгожданная премьера — авторская версия легендарного хита группы «Краски» «Старший брат». ФЭМИЛИ представили его в совершенно новой аранжировке, и этот творческий эксперимент был встречен бурными овациями. Также ярким сюрпризом стало выступление профессиональных танцоров студии танцев Аллы Духовой «Тодес Московский

Среди звездных гостей были замечены известные блогеры, лайнеры и тиктокеры. Перед концертом многие записывали тренды на фоне заката и ждали артистов. В первых рядах был замечен близкий друг семьи артистов обаятельный Торнике Квитатиани, подпевавший знакомым мотивам.

Интересно, что в момент выступления по периметру крыши, где проходил концерт, на башне «ОКО» организаторы концерта установили датчики вибрации, которые фиксировали движение и вибрацию башню. По данным сейсмостанции оборудования толпа детей под ритмы песен группы ФЭМИЛИ раскачали башню до уровня 4 бального землетрясения.

Вечер завершился совместной фотографией артистов со всеми гостями на фоне сияющего города. Этот концерт еще раз доказал: ФЭМИЛИ — это проект, который умеет удивлять и дарить настоящую магию.

Группа Фэмили — новый музыкальный проект, где искреннее детское творчество брата и сестры стало основой для серьезной музыкальной карьеры. Эмили 11 лет, она чемпионка Москвы по бальным танцам; она очень увлеченно занимается игрой на фортепьяно и профессионально занимается вокалом, свободно владеет английским языком; ее брату Платону — 14, он тоже чемпион, но Московской области и по боксу. Профессионально занимается игрой на барабанах, гитаре. В спорте он преуспел не только в боксе, но также в акробатике, что часто демонстрирует на совместных концертах с Миланой STAR. Платон владеет свободно английским и китайским языком. Очень часто в своих соц сетях ребята мотивируют других детей осваивать многие навыки, интересоваться спортом и искусством, развиваться. Очень часто на концертах Платон играет на гитаре, аккомпанируя своей молодой певице-сестре Эмили. Ребята вместе пишут песни в перерывах между занятиями и школой. Проект создан при участии Макса Чай-Ван-Себи, саунд-продюсера, подарившего нам сочное звучание Gayazov$ Brother$ и Паши Руденко. Своей музыкой Эмили и Платон хотят показать людям, что нужно уметь смеяться и веселиться, никогда не сомневаться в себе и всегда идти только вперед. И, конечно, радоваться мелочам и улыбаться даже в самый дождливый день.