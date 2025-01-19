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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Митя Фомин рассказал Анфисе Чеховой о своих приключениях в Америке

editor
By editor
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митя фомин и анфиса чехова
Митя Фомин и Анфиса Чехова. Фото © пресс-служба ТВ-3

Доказано: если смотреть субботним утром шоу «Вкусно с Анфисой» на ТВ-3, у вас всё будет хорошо! В эту субботу гостем программы стал обаятельный Митя Фомин. О своем детстве в Новосибирске и приключениях в Америке, Митя расскажет за приготовлением блюда из детства.

Самое любимое блюдо из детства Мити Фомина — морковно-яблочный салат, которым по утрам будущую звезду будил его папа. Именно его певец и приготовит вместе с Анфисой Чеховой. Натирая морковь, Митя расскажет о счастливом детстве в Новосибирске, самых вкусных в мире «обрезках» торта «Наполеон», о своих пуделях и уроках музыки, которые в детстве утомляли артиста.

Так как о театральном училище можно было только мечтать, Митя Фомин поступил в Медицинский институт, где получил профессию врача-педиатра. Но мечты о музыкальной карьере привели будущую звезду в Америку. Об американских приключениях артист вспоминает с юмором.

«Оказавшись в Чикаго в феврале, я слег с температурой, потому что там было страшно холодно даже мне, сибиряку! Встав на ноги, я понял, что мне надо искать работу, и я пошел мыть офис. Вот этими руками, которые играли фуги, этюды, Чайковского! Но мне надо было как-то зарабатывать на пропитание. Я работал за самую маленькую зарплату в Америке — 5 долларов в час. Но меня этим не испугать! Благо моя мудрая мама, посоветовала мне окончить курсы массажа перед тем, как я собирался уезжать в штаты. Я пошел на авторизованные курсы массажа, меня обучал слепой массажист, у меня были прекрасные руки, которые до сих пор что-то помнят. И там я стал ездить по домам!», — вспомнит Митя Фомин.

«Какого массажиста потеряла страна!» – не сможет сдержать эмоций Анфиса Чехова.

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