Митя Фомин рассказал Анфисе Чеховой о своих приключениях в Америке

Доказано: если смотреть субботним утром шоу «Вкусно с Анфисой» на ТВ-3, у вас всё будет хорошо! В эту субботу гостем программы стал обаятельный Митя Фомин. О своем детстве в Новосибирске и приключениях в Америке, Митя расскажет за приготовлением блюда из детства.

Самое любимое блюдо из детства Мити Фомина — морковно-яблочный салат, которым по утрам будущую звезду будил его папа. Именно его певец и приготовит вместе с Анфисой Чеховой. Натирая морковь, Митя расскажет о счастливом детстве в Новосибирске, самых вкусных в мире «обрезках» торта «Наполеон», о своих пуделях и уроках музыки, которые в детстве утомляли артиста.

Так как о театральном училище можно было только мечтать, Митя Фомин поступил в Медицинский институт, где получил профессию врача-педиатра. Но мечты о музыкальной карьере привели будущую звезду в Америку. Об американских приключениях артист вспоминает с юмором.

«Оказавшись в Чикаго в феврале, я слег с температурой, потому что там было страшно холодно даже мне, сибиряку! Встав на ноги, я понял, что мне надо искать работу, и я пошел мыть офис. Вот этими руками, которые играли фуги, этюды, Чайковского! Но мне надо было как-то зарабатывать на пропитание. Я работал за самую маленькую зарплату в Америке — 5 долларов в час. Но меня этим не испугать! Благо моя мудрая мама, посоветовала мне окончить курсы массажа перед тем, как я собирался уезжать в штаты. Я пошел на авторизованные курсы массажа, меня обучал слепой массажист, у меня были прекрасные руки, которые до сих пор что-то помнят. И там я стал ездить по домам!», — вспомнит Митя Фомин.

«Какого массажиста потеряла страна!» – не сможет сдержать эмоций Анфиса Чехова.