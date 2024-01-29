Более 2500 художников, дизайнеров и мастеров подали заявку на участие в фестивале «Арт.Молодость» на ВФМ-2024

Фестиваль молодого искусства «Арт.Молодость» на ВФМ объединит два формата: выставку и ярмарку. Выставка станет большой галереей современного искусства, где можно будет увидеть творения молодых российских и зарубежных художников. Ярмарка — международный молл, который соберет самую разнообразную продукцию молодых дизайнеров и локальных предпринимателей. Часть экспонатов выставки и ярмарочную продукцию можно будет не только посмотреть, но и приобрести.

Подать заявку на участие в «Арт.Молодости» могли все желающие, вне зависимости от региона проживания. Прием заявок стартовал в декабре и продлился до 20 января. По итогам кампании была получена 2601 заявка из 110 стран мира.

Принять участие в выставке изъявили желание 1505 художников, скульпторов и авторов диджитал-искусства. В их числе более 500 — представители творческого сообщества из Аргентины, Турции, Вьетнама, Германии, Индонезии, ЮАР и других государств. Российское современное искусство хотят показать жители 82 регионов. В заявках представлены работы по направлениям: живопись, графика, инсталляция, скульптура, цифровое искусство, видео-арт и кинетическое искусство.

На участие в ярмарке «Арт.Молодость» подано 1096 заявок. Это аксессуары и одежда, косметика ручной работы, декор, украшения, а также книги и товары для дома от локальных производителей из разных уголков планеты. Почти 500 зарубежных брендов, производителей и мастеров подали свои заявки, чтобы познакомить участников ВФМ-2024 со своей продукцией. Российское ремесло и дизайн хотят продемонстрировать 625 представителей из 78 регионов страны.

Теперь поданные к участию работы будут рассмотрены экспертным советом и отобраны к участию в экспозиции Фестиваля молодого искусства «Арт.Молодость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.