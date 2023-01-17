В Московском концертном зале «Зарядье» состоится совместный концерт РНО и Александра Рудина

Первый совместный концерт Александра Рудина в качестве художественного руководителя РНО и возглавляемого им симфонического коллектива состоится в Московском концертном зале «Зарядье» 28 января. В этот вечер народный артист России, всемирно известный виолончелист и дирижер Александр Рудин предстанет перед публикой в двух своих творческих ипостасях – как солист и как дирижер.

Программу знакового выступления составили сочинения русских композиторов конца XIX – первой половины XX веков: Черепнина, Мясковского, Лядова и Стравинского. Концептуально выбранные сочинения выстраиваются в симметричную временную арку от опуса, созданного в самом конце XIX столетия и ярко отражающего связь с русской музыкальной традицией классического периода (Черепнин) к «военной» музыке середины XX столетия, отразившей мироощущение авторов, живших в разных странах – Мясковского и Стравинского. Окончание же программы возвращает слушателя в начало XX века – к национальным корням и народному творчеству, ставшим одним из источников вдохновения для Чайковского, Рахманинова, композиторов «Могучей кучки» и их последователей.

В первом отделении прозвучит оркестровая прелюдия «Принцесса Греза» Николая Черепнина – участника объединения «Мир искусства», первого композитора, к которому обратился знаменитый антрепренер Сергей Дягилев, начиная проект «Русские сезоны». Прелюдия «Принцесса Греза» относится к ранним произведениям автора (1896 год). Созданная во время учебы в консерватории, она, по оценке самого композитора, стала первой партитурой «серьезно задуманной и детально разработанной, вполне исправной и не лишенной в пределах задания, известной силы и колорита». Также в первом отделении прозвучит знаменитый Концерт для виолончели Николая Мясковского – одна из «жемчужин» виолончельного репертуара, созданных в прошлом столетии (1944 год). По контрасту с ученической прелюдией Черепнина Концерт относится к зрелым опусам Мясковского, близким по духу к его масштабным драматическим симфониям. Осуществленная Александром Рудиным запись Концерта получила ряд престижных международных наград, а его трактовка была признана музыкальными критиками разных стран эталонной.

Второе отделение откроет «Симфония в трех частях» Игоря Стравинского, созданная практически в тот же временной период, что и виолончельный концерт, сразу после окончания второй мировой войны. Симфония не имеет программы, однако Стравинский не скрывал, что в сочинении нашли отражение военные коллизии и желание их осмыслить: «Возможно, что впечатления нашей тяжелой жизни с ее стремительно меняющимися событиями, с ее отчаянием и надеждой, с ее беспрерывными мучениями, крайним напряжением и, наконец, некоторым просветлением, оставили след в этой симфонии».

Завершат вечер «Восемь русских народных песен» Анатолия Лядова. Под таким названием в 1906 году появился цикл симфонических миниатюр, в том числе самые знаменитые: «Кикимора», «Баба Яга», «Волшебное озеро». В своих миниатюрах Лядов использовал подлинные народные напевы – эпические, лирические, плясовые, обрядовые, выступив тем самым последователем и продолжателем традиций композиторов «Могучей кучки».

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