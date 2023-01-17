Акция «День музейного селфи» стартует на «Робостанции» на ВДНХ

Самая масштабная интерактивная выставка достижений робототехники в России приглашает присоединиться к международной акции «День музейного селфи» с 18 по 31 января. На «Робостанции» креатив поощряется всегда, поэтому за самое интересное фото победители получат памятные призы. Итоги подведут 1 февраля.

День музейного селфи — идеальный повод окунуться в мир искусства, новых технологий и почувствовать себя его частью. Принять участие в акции может любой желающий — достаточно посетить выставку, сделать селфи с любимым роботом или на фоне других понравившихся экспонатов и поделиться снимками на своей странице в социальных сетях с хештегами #РобоСелфи и #Робостанция. Креативные идеи приветствуются!

Каждый, кто выложит фотографии с хештегом, автоматически впишет себя в историю «Робостанции». На экранах выставки будет транслироваться большой коллаж со снимками участников акции.

День музейного селфи традиционно проводится каждую третью неделю января. Главная цель — повышение осведомленности о великих работах, хранящихся в различных коллекциях. Первый подобный день был проведен в 2014 году и именно с этого момента тысячи музеев по всему миру каждый январь присоединяются к акции, а их посетители выкладывают свои селфи в социальные сети.

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