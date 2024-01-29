Сериал «СашаТаня» возвращается с новыми сериями

Телеканал ТНТ начнет показывать новые серии популярного скетчкома «СашаТаня» о самой дружной на российском телевидении семье Сергеевых, а также их родных и друзьях. Первая серия продолжения будет 301-й по счету - «СашаТаня» не теряет рейтингов и народной любви уже одиннадцатый год. К своим ролям в сериале вернутся Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, а также Лариса Баранова, Шамиль Мухамедов, Андрей Свиридов, Алина Ланина, Сергей Рудзевич и другие. Также в новых сериях произойдет долгожданное возвращение Кати - сестры Тани, которая уезжала в Петербург за личным счастьем. Авторы сериала обещают, что Катя, героиня Анастасии Уколовой, вернется к Сергеевым в «новом статусе».

Личное счастье в новом сезоне настигнет персонажа, который очень давно его ждет - здоровяка Гену, героя Андрея Свиридова. Гена долго охранял Сильвестра Андреевича, отца Саши, и наконец ему выпадет шанс подумать о своей семье и даже усыновлении ребенка. Лиля и Миша, любимые друзья и соседи Сергеевых, а также родители очаровательного малыша, задумаются о расширении жилплощади и ипотеке, а еще попробуют работать вместе. Миша подсобит Саше с кражей неких данных с компьютера директора школы, заставит Сашу сняться в пикантной фотосессии с чужой женщиной и поможет организовать нелегальное дистанционное обучение для Алеши. Саша будет уходить от полицейской погони, наживаться на детях, и вызовет беременную Таню в качестве стриптизерши на мальчишник коллеги. А в финале сезона Сергеевых станет еще больше!

Сериал «СашаТаня» – спин-офф ситкома «Универ», который идет в эфире ТНТ с 2013 года и регулярно продлевается на новые сезоны – в год своего десятилетия попал в книгу рекордов России и стал самым продолжительным спин-оффом за всю историю российского телевидения. Этот проект ТНТ и Comedy Club Production не зря называют «энциклопедией семейной жизни». Каждый сезон сериала – это набор скетчей о всевозможных ситуациях, которые могут произойти в семье. Скетчи объединены линейным сюжетом: в самом начале сериала Саша и Таня Сергеевы только начинали самостоятельную жизнь после университета и готовились брать ипотеку, а сейчас уже построили карьеры и скоро станут многодетными родителями.

Александр Потапов, режиссер: «В лучших традициях нашего проекта – каждая новая серия это одна большая юмористическая история семьи Сергеевых, которую каждый зритель сможет спроецировать на себя, посмеяться, а иногда даже задуматься. И так же, как и раньше – в каждой конкретной серии мы разыгрываем огромное количество маленьких жизненных ситуаций, в которые попадают наши герои вместе со зрителем. Их очень много, и они всегда очень разные. Сказать конкретно, над какими именно ситуациями мы будем смеяться в новом сезоне – просто невозможно. Но одно могу сказать точно – это как и всегда будут шутки о семье, о работе, о школе, о быте и, конечно, о любви. Маленький спойлер: любви в этом сезоне станет больше».

Валентина Рубцова, исполнитель главной роли: «Наши авторы всегда очень чутко относятся к нашим персонажам и не позволяют вольностей в креативе, на который мы с Андреем могли бы сказать «Ну, ребят, это не "СашаТаня"». Безусловно, какие-то минимальные правки и подгонки под своих персонажей мы делаем во время репетиций, или же даже во время съемок, но это глобально не влияет на написанный сценарий. Мы лишь делаем актерскую адаптацию. Так, например, я однажды подумала, что Таня могла бы спеть в сериале. И вот в один из дней, просто в разговоре, в шуточной беседе, проронила эту идею. И теперь в одной из серий зритель увидит немного новую Таню, творческую и очень чувственную».