«Мода в звуке». Олег Чечик — о звукорежиссуре и что в ней изменилось за последние 20 лет

Олег Чечик - известный российский звукорежиссер, член Академии Грэмми с правом решающего голоса.

– Кто такой звукорежиссер?

– Если сказать коротко, то звукорежиссер - это специалист, который занимается записью, обработкой и сведением звука. Он работает в различных областях, таких как кино, телевидение, музыка, радио, театр и другие сферы, где требуется классный и качественный звук. Ну а вообще звукорежиссеры играют важную роль в создании качественного звукового материала, который может улучшить восприятие и эмоциональную связь зрителя или слушателя с произведением.

– Что делает звукорежиссер и какие у него задачи?

– Звукорежиссер отвечает за запись звука на месте съемки, концерте или в студии. Контролирует уровень громкости, эквализацию, пространственную обработку и другие параметры, чтобы получить наилучший звук. Выбирает микрофоны и оборудование для максимально-точной передачи источника звука. Обрабатывает звуковые файлы, делает микширование звука, финальный мастеринг.

– Какое значение звукорежиссер имеет в создании музыкального трека или песни ?

– Звукорежиссеры играют важную роль в создании качественного звукового материала, который может улучшить восприятие и эмоциональную связь зрителя или слушателя с произведением. Это не просто сидеть за пультом и нажимать на кнопочки, а это целая совместная работа с композитором, исполнителем, музыкантами, режиссером, продюсером и другими членами команды для достижения общей цели проекта.

– Получается звукорежиссер является соавтором исполнителя?

– Не совсем так. Звукорежиссер не является соавтором исполнителя в классическом понимании, потому что он не вносит изменения в музыкальную часть самостоятельно. Однако звукорежиссер может вносить существенный вклад в звучание и общую концепцию музыкального произведения, что важно для создания высококачественной музыки.

Звукорежиссер может помочь исполнителю достичь наилучшего звучания инструментов и голоса, подобрать оптимальную обработку звука, разместить дорожки по панораме, установить уровни громкости и т.д. Он также может дать рекомендации по доработке аранжировки, изменению стиля и других аспектов музыки. Таким образом, звукорежиссер является важным членом команды, который помогает создать качественное музыкальное произведение. Однако, в некоторых случаях звукорежиссеры могут участвовать в создании музыки, например, если они также являются композиторами или авторами текстов.

– Что изменилось в работе звукорежиссера за последние 20 лет?

– За последние 20 лет профессия звукорежиссера претерпела значительные изменения в связи с развитием технологий и изменением музыкальных тенденций. Звукорежиссеры перешли от аналоговой записи на цифровую, что изменило процесс записи и микширования музыки. Это значительно упростило процесс редакции вокалов и инструментальных партий. С появлением доступных цифровых технологий и софта для создания музыки, количество выпускаемой продукции в мире, увеличилось в разы. Поначалу неопытные музыканты, которые сами записывали и сводили свои музыкальные треки «дома», сталкивались с большими трудностями при получении качественного звука. Без опыта они не могли конкурировать с профессионалами работающими на специализированных студиях, что отразилось на качестве музыкальной индустрии в мире. Это привело к тому, что только со временем многие музыканты начали понимать, что дома можно сделать только первичную работу, написание и запись простых инструментов. Дальнейшая работа проводилась на профессиональных студиях с опытным звукорежиссером, который мог контролировать звучание в специализированном помещении с правильной акустикой. С развитием различных жанров музыки, звукорежиссерам приходится работать с более широким спектром звуков и техник звукового оформления. Появились и новые методы сведения, такие как многоканальный (иммерсивный) звук. Распространение музыки стало более доступным и быстрым, что повлияло на необходимость создания оптимальных миксов для различных платформ и форматов.

– Существует ли мода в звуке?

– Конечно существует. Со временем меняются тенденции в звукозаписи и музыкальном производстве. Включая в себя различные стили звукозаписи, техники звукового проектирования, использование инструментов и обработки звука. Меняются вкусы и предпочтения слушателей. Создаются новые музыкальные жанры. Например, в 60-х годах XX века многие группы использовали технику стереоэффектов для создания пространственного звучания, что стало новым и модным подходом в звукозаписи. В 80-х годах электронные инструменты и компьютерные технологии стали популярными, и стали широко использоваться в музыке. В хип-хопе популярно использование супер низкочастотных басов и компрессированного, зажатого звучания, а в электронной музыке часто используются абстрактные звуки и экспериментальные техники обработки звука. В последние годы популярность получила тенденция к использованию аналоговых технологий и винтажных звуков. Технические и культурные факторы также влияют на изменение модных тенденций в звукозаписи и музыкальном производстве. Мода в звуке не просто существует, а она постоянно меняется с течением времени и не стоит на месте.

– Секрет успешного звукорежиссера - в чем он?

– Современный звукорежиссер должен иметь как минимум два образования музыкальное и техническое, чтобы во время записи треков с профессиональными музыкантами он мог разговаривать на одном профессиональном языке. В случае технических проблем возникших во время записи или live концерта, звукорежиссер мог их самостоятельно и оперативно устранить. Не забывать о постоянном обучении и изучении новых технологий, приемов и инструментов, используемых в звукорежиссуре. Нужно уметь не только работать с звуком, но и эффективно коммуницировать с другими участниками проектов, быть стрессоустойчивым, а где-то проявлять навыки психолога.

Беседовала Галина КРАСАВИНА

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