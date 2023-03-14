МОДЕЛЬ И БЛОГЕР ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВА РАССКАЗАЛА О РАБОТЕ В ГЛЯНЦЕ, ТРУДНОСТЯХ ЧАСТЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ, ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧКАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

Юлия Васильева работала со всеми крупными глянцевыми изданиями. Но её жизнь состоит не только из одних фотосессий. Об этом и многом другом она рассказала в недавнем большом интервью.

– Юля, здравствуй! Ты популярная модель и крупный блогер в Инстаграм. Расскажи, чему ты отдаешь больше всего своего времени сейчас?

– Добрый день! Обычно большую часть времени я посвящаю саморазвитию и работе. К сожалению, довольно много проектов, в которых мне очень хотелось бы принять участие, прошли мимо меня.

– Твои снимки публикуются во многих передовых глянцах – Vogue, Marie Claire, Maxim, Numero и других. Что ты чувствуешь, когда открываешь свежий номер со своими фото?

– Что уж лукавить, — это очень приятно.

– А ты сама коллекционируешь выпуски со своими фото у себя дома?

– Да, конечно. Обычно, организаторы высылают по почте стопку журналов, где я снималась. Иногда прошу друзей из других стран мне отправить выпуски. Но они у меня не лежат на видном месте, так как я люблю везде порядок и минимализм. Отсутствие лишних вещей освежает голову.

– Модельный бизнес не так прост, как многим кажется. Какие сложности у тебя были по-началу и какие сохранились сейчас? Контроль фигуры или может быть длительные съемки, что-то другое?

– Я не буду вдаваться во все подробности и сложности этого бизнеса, но хочется остановиться на самом главном, на мой взгляд. Модельная карьера сложна тем, что там нет незаменимых людей и объективности. Кто-то может быть гораздо профессиональнее своих коллег, но работу в проекте предложат не ему. У инженеров, хирургов, опытных юристов все намного стабильнее и более предсказуемо. Они могут иметь скверный характер, не уживаться в коллективе, но стоящий специалист всегда будет «на вес золота». В этом основная разница.

– А помнишь какой-нибудь самый конфликтный или кризисный момент за карьеру? Когда случался форс-мажор и все переворачивалась с ног на голову.

– Обычно, чем больше масштаб съемки, тем большее количество людей задействовано в процесс. И тут неизбежно срабатывает эффект Рингельмана: члены съемочной группы чаще перекладывают ответственность друг на друга, прилагают меньшее количество усилий, и многих начинают посещать мысли: «Пусть это сделает кто-нибудь другой, а не я». А за результат съемки отвечают фотографы, и от их успешной работы зависит все. В случае провала претензии будут именно к фотографам, а не моделям.

Никому неинтересно знать, что испортилась погода, зашло солнце, ветер унес какой-то реквизит, что-то потерял, и модель проспала и опоздала на съемку, затянувшийся обеденный перерыв уже вышел за рамки отведенного времени и не только. Значение имеет только конечный результат. Поэтому очень важно, чтобы фотограф на съемке имел крепкие нервы и был мультифункциональным. Он должен где-то на себя взять роль и ассистента, и визажиста, и даже организатора. Не стесняться кого-то поругать или дать дополнительные поручения. Иначе у гиперответственных творческих людей в таких ситуациях неизбежны слезы отчаяния и злости на непрофессионализм людей, которые изначально были приставлены к ним помогать.

Моя наблюдательность подсказывает мне, что успех любой съемки это, в первую очередь, заслуга фотографов. И мне кажется справедливым, чтобы за ними оставалось право голоса, кого из людей им хотелось бы видеть в своей команде ассистентов для важных проектов.

– Когда ты прилетаешь в другую страну на съёмки, успеваешь исследовать место, погулять?

– Успевать можно было бы, но нет сильного желания. Обычно я приезжаю на 2-5 дней, и так устаю к концу рабочего дня, что мне не до прогулок. Хочется валяться в номере и отдыхать. Я предпочитаю разделять поездки по работе и отдых. Зато я обожаю вечером собираться со съемочной командой в каком-то не особо туристическом ресторане. Обычно именно в таких малоизвестных местах самая вкусная кухня.

– А какие самые необычные и запоминающиеся страны ты посетила в рамках работы и в рамках личного отдыха в том числе?

– Обожаю Италию во всех отношениях. Даже тот момент, когда отдаю свой паспорт улыбчивому офицеру на паспортном контроле. Кстати, чаще всего именно туда я летаю по работе.

Я там себя чувствую свободно и уютно. Из самых необычных стран, в которых я была, больше всего впечатлила Исландия и ее природа. Еще мне нравится гулять по Амстердаму, держа в руке бутерброд с селедкой и соленым огурчиком. Я еще не была в Норвегии и Японии, но это в планах.

– Модельный бизнес всегда про внешность. Какие у тебя есть правила и секреты в отношении своего внешнего вида?

– Мое правило — красота всегда должна идти об руку со здоровьем. Соблюдение режима сна, достаточное количество воды в течение дня, качественные продукты, физическая активность, минимизация стресса в жизни — все это помогает обрести чувство легкости и гармонии со своим телом, В поездки я всегда с собой беру различные полезные биодобавки. Когда ко мне кто-то заходит в гости и видит в ванной комнате расставленные аккуратно в ряд баночки, то всегда с интересом рассматривает их. Я принимаю экстракты куркумы и клюквы, лютеин, омега-3, витамин D3, антиоксиданты астаксантин и кверцетин, а для улучшения когнитивных способностей — ежовик гребенчатый. Также периодически прохожу курс капельниц с глутатионом.

– Поделишься самыми любимыми средствами, реанимирующими лицо и тело после длительного перелёта? Какие процедуры ухода за собой нравятся?

– Мне нравится из марки Omorovicza — Blue Diamond cream, и Valmont — Prime Renewing Pack. Обожаю русскую баню с парением и обертываниями. Люблю тайский и спортивный массажи.

– Расскажи про свою утреннюю рутину. Какие процедуры делаешь на постоянной основе, как начинаешь день?

– Как проснусь, то неспеша иду к холодильнику, достаю из морозилки мини-бутылочку замороженного сока ростков пшеницы и кидаю в емкость с теплой водой, чтобы заледенелый сок растаял. Затем я смешиваю это с 1/2 стаканом воды комнатной температуры. К этому я еще добавляю БАД — жидкий хлорофилл от компании Nature’s Sunshine и концентрированные лактобактерии Lactis Lux Chitsu. Приготовленный раствор лучше пить утром натощак за 20 мин до еды. Это очень полезно. А на завтрак люблю кашу или авокадо с яйцами цесарки.

– А с точки зрения здоровья? Какие тренировки включены в твою жизнь? Есть любимые активности?

– Мое самое любимое занятие с детства — танцевать дома перед зеркалом. Еще люблю кататься на лыжах и йогу.

– Не можем не затронуть тему питания. Каких секретов придерживаешься, какую кухню любишь, бывают ли у тебя чит милы?

– Люблю японскую кухню: нравятся сашими, морские ежи, осьминоги на гриле и роллы без риса. Cheat meals бывают, конечно же, но, когда нет другого выбора. Так же когда иду за покупками овощей на рынке, то беру с собой в сумочку прибор — нитратомер, потому что уровень вредных веществ часто зашкаливает.

– У тебя в Инстаграм более 700 тысяч подписчиков. Кто тебя обычно фотографирует для фото в ленту? И каких правил ведения странички придерживаешься?

– Я не придерживаюсь никаких особых правил по стилю и цветовому сочетанию постов в личном блоге. Следовать этим трендам, мне кажется, имеет смысл, когда материал снимается на постоянной основе рукой одного человека. Но у всех фотографов, с кем мне приходилось вместе работать, был свой узнаваемый стиль обработки и цветокоррекции снимков. И мне бы не хотелось стирать их видение кадра ради того, чтобы подогнать в Lightroom цвета на фото под общий стиль и цветовую композицию ленты. Сейчас очень модно понижать экспозицию в кадре — получается эффект пасмурной погоды, а также ориентироваться на минимализм и лаконичные детали в образе. Но мне больше по душе фото из жизни и разноплановый «винегрет» в совершенно разных стилях.

– И завершающий вопрос. Что тебе нужно для счастья?

– Здоровье и самопознание.

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