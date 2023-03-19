«Быть нужной в арт-сфере», – поделилась свой мечтой художник и куратор Екатерина САМИТИНА

Екатерина Самитина, профессиональный художник, международный куратор, автор и организатор общероссийских и международных проектов в арт-сфере.

Екатерина Самитина и Кристина Ланцова, выставка «Легкий Старт», галерея G Gallery

– Екатерина, расскажите кто вы в первую очередь: куратор, художник или организатор проектов?

– В первую очередь я-мама(смеется) и этот главный фактор внес в мою жизнь тотальный тайм-менеджмент и бесстрашие брать ответственность на себя. Понимаете, очень сложно что-то организовать и направить другого человека, если ты не готов взять на себя ответственность за результат.

В моей жизни все три арт-роли занимают одиннаковые доли. Как художник я самореализую свой талант, я знаю, что мои работы нравятся публики, они имеют смысл, философию, где-то иронию или эстетику реализма. И конечно из того, что мне хочется развиваться в своей карьере, появился организатор мероприятий. Другие художники увидели, что я делаю это хорошо, и начали приходить за советом и помощью, появилась роль куратора.

– Вы организовали более 20 проектов за год, какой был самый нужный лично для вас?

– В прошлом году я увидела в социальных сетях крик о помощи. Подростку из моего родного города поставили страшный диагноз – рак. В голове сразу возникла мысль: надо помочь! За мной наблюдают и доверяют много художников из разных городов России, а также я общаюсь во многих бизнес-чатах нашего города. И идея родилась сама собой, предложить предпринимателям и бизнесменом приобрести картины с фиксированной ценой 2000 рублей. А художников я попросила отдать некоторые свои работы на благотворительность. И буквально за день у меня была подборка картин – более 200 со всех городов. За пару недель мы продали 63 картины, конечно организовали выставку, чтобы поблагодарить и художников и покупателей, отправив более 100 тыс. рублей на лечение мальчика.

В моей жизни ценности в поступках, а не в деньгах.

ИЦ «Сколково», проект «Невесомость»

– Какие международные проекты случались в вашей карьере?

– Лично как художник я участвовала на масштабных ярмарках ArtFair в 2021 и 2022 годах, на RedDot, Майами, ArtAnkara, ArtExpo Нью-Йорк. Мне нравится представлять свое творчество перед широкой публикой из различных городов и стран, смотреть на мировое искусство, возможно менять свое направление, стиль. И самое главное обзаводиться новыми контактами, людьми, опытом. Это помогает мне развиваться самой, но и вести за собой художников.

На самом деле арт-рынок перенасыщен и для покупателей объектами искусства, и для художников возможностями экспонировать свой арт. Поэтому безусловно лично и со своими коллегами, мы отсеиваем много предложений и идем в более масштабные проекты, создавая групповые экспозиции и помогая талантливым, иногда новичкам, художникам показать свои работы широкой публике. Платежеспособной публике.

Работы Е. Самитиной на международной ярмарке ArtAnkara, Турция

Статья в каталоге, приуроченном выставке в галерее ПортакалЧичеги, Анкара, Турция

– Турки «заболели» русским искусством - один из заголовков «Комсомольской Правды», где в статье упоминается ваша фамилия как куратора и организатора. Расскажите подробнее, как вам удалось «заразить» турков?

– В прошлом году я стала автором и соорганизатором многих выставок в своей любимой галереи GGallery, а так же мы с новым пространством NikolskayaGallery в Лондоне создали проект на 3 города, 2 страны. В нем приняло участие более 50 художников и посмотрело экспозицию более 500 человек за 2 недели.

Этот масштаю, размах меня воодушевил и я начала думать над концептуальным арт-проектом, в котором смогут принять участие еще больше художников и идея показать его в России и зарубежом меня не покидала. Концепт моих авторских работ серии "Про Любовь" -это чувственность, эмоции, нематериальное, что может увидеть зритель и перенести в свою жизнь, возможно отодвинув какие-то материальные вещи. Так и ролась идея темы Невесомость, то что не имеет физической оболочки, опоры, формы. Материнская любовь, отношения между мужчиной и женщиной, забота об окружающем мире, мир фантазий и безграничное мнодество идей для художника, который хочет принять участие в выставке. Подбор площадок тоже имел значение, мы были нацелены на статус, значимость и возможность продать искусство.

В команде с арт директором G Gallery Кристиной Ланцовой и в партнерстве с галереей Fedini при поддержке Русского Дома в Анкаре с 20 декабря 2022 года стартовал наш проект на одной из значимых для страны площадке ИЦ Сколково. Мы обработали более 50 заявок и привезли на международную ярмарку ArtAnkara 186 арт-объектов, более 80 художников показали свое искусство перед более 50 000 посетителей. Такой формат мы сделали впервые! Пока нет аналогов нашему проекту.

Работы Е. Самитиной на международной ярмарке RedDot, США

И ему есть продолжение, уже в апреле на День Космонавтики более 20 картин проекта Невесомость полетит в Пекин, будет выставляться на нескольких площадках при поддержке Россотрудничества в Китае.

– Какая у вас арт-мечта?

– Быть нужной в арт-сфере. Коллекционеры и любители со всего мира пусть продолжают покупать мои картины, называя своим гостям мою фамилию в их коллекциях. Художники, которых вдохновляет мой путь, пусть продолжают обращаться ко мне и мы будем совместо придумывать стратегии их развития. И конечно, чтобы все наши даже самые амбициозные идеи, с легкостью реализуются, а мы с гордостью расскажем о своих успехах.

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